Engeland wuift ‘Gouden Bal’ Hazard uit, Spanje smult al: “Eindelijk gaat Real nog eens een galáctico kopen” ODBS

30 mei 2019

08u02

Bron: BT Sport, Daily Mail, Marca, AS 0 Europa League In Engeland met de nodige superlatieven en de grootste lof uitgezwaaid, in Spanje met open armen ontvangen. Nu al de nieuwste ‘galáctico’ van voorzitter Florentino Pérez. Eden Hazard deed iedereen er gisteravond met een geweldige tweede helft in Baku nog eens aan herinneren dat hij een wereldster is. Waar gaat dit eindigen? Met de Gouden Bal? De groep ‘beleavers’ dikt aan.

Fabregas: “Hazard kan alles winnen”

Cesc Fabregas, gewezen middenvelder van FC Barcelona, Arsenal en Chelsea, was in de studio’s van de Engelse rechtenhouder BT Sport lovend over onze landgenoot. “Spijtig voor Chelsea, maar ze kunnen hem niet langer geven wat hij verdient. Wat mij betreft, kan Hazard alles winnen. Maar dan moet hij wel naar Real, want hij kan nog zoveel hoger dan het plafond van Chelsea. Real mag dan wel een desastreus seizoen gekend hebben, zo’n topclubs komen áltijd terug. In Madrid kan hij de Champions League winnen. En waarom niet de Gouden Bal? Ik weet wel dat Hazard zegt dat hij daar niet wakker van ligt, maar ik vind dat hij een toekomstige winnaar moet zijn.”

"I don't think Chelsea can give him what he deserves."



"There is a ceiling he can go much higher than."



"He can win the Ballon d'Or at Real Madrid."



Cesc Fabregas says now is definitely the time for Eden Hazard to leave Chelsea... pic.twitter.com/XzvmdCbAFQ Football on BT Sport(@ btsportfootball) link

Als het Sarri ook lukt zonder Hazard, verdient hij alle Montecristo’s uit Havana Daily Mail wenst Sarri veel en lekkere sigaren toe

Keown: “Chelsea had Hazard, Arsenal Özil...”

Keown, als ex-verdediger van Arsenal een collega van Fabregas bij BT Sport, maakte brandhout van zijn ex-club. “Hazard moet zich in de tuin van Eden gewaand hebben. Natuurlijk heeft hij zot veel talent en kwaliteiten, maar de verdediging van Arsenal trok soms echt nergens op. Arsenal is echt zwaar afgegleden. Zij hadden Hazard, ‘wij’ Özil. Zogezegd hun topspeler, maar eentje die niet eens buitenshuis kan spelen. De helft van de wedstrijden ben je niets met hem. Ook in balverlies brengt hij veel te weinig. Özil zelf is ongetwijfeld van het tegendeel overtuigd. En Aubameyang en Lacazette kwamen nauwelijks in het stuk voor. Naar het einde toe werd het echt pijnlijk. Ik heb medelijden met de fans die de reis gemaakt hebben. Maar wat heeft Chelsea schitterende zaken gedaan met Hazard: gekocht voor 35 miljoen euro, straks weg voor rond de 120. Onderweg zes trofeeën gepakt. Chelsea moet hem gezegend laten vertrekken.”

Daily Mail: “Probeer het nu maar zonder Hazard”

“Hazard hebben helpt. Dat hij nog zo'n invloed op de wedstrijd had, terwijl deze partij waarschijnlijk niet eens in zijn top dertig voor Chelsea staat, misschien zelfs niet eens in zijn top tien dit seizoen, benadrukt alleen maar hoe hard Chelsea hem gaat missen”, schrijft de tabloid Daily Mail. “De eerste helft was nog matig. Pas met de rust in zicht, nam Hazard meer initiatief en na de pauze was hij de grote man. ‘t Is simpel: als Hazard onder stoom komt, doet ook Chelsea dat. Dat is nu al zoveel matchen het geval, zelfs zoveel seizoenen al. Die afhankelijkheid van Hazard maakt dat Chelsea zich ongetwijfeld zorgen maakt, ook al krijgen ze veel geld voor hem. Al was ook Giroud, maker van de knapste goal van de avond, een talisman in deze Europa League: minder gratie, maar met elf Europese goals met even veel invloed. Probeer het nu eens zonder Hazard, Sarri. Als hem dat lukt, verdient hij alle Montecristo’s (bekend sigaarmerk, nvdr) uit Havana.” De Rode Duivel wordt bedacht met een 8 op 10. Slechts één speler krijgt nog meer: Giroud (9).

Azpilicueta: “Wat gaan we Hazard missen”

Ploegmaat en kapitein Cesar Azpilicueta rouwde snel na de finale al om het verlies van Hazard. “Zijn vertrek wordt een zware dobber. Zowel als voetballer en als mens gaan we hem missen. We kwamen hier zeven jaar geleden samen aan, nu hebben we zes trofeeën gewonnen. Op en naast het veld, Hazard vond ik fantastisch. Ik kan mijn heel goeie vriend alleen maar het beste toewensen. De honger die hij dagelijks op het veld toonde, zijn gedrag: iedereen binnen de club houdt van hem. Er zijn al veel geruchten geweest rond een vertrek van Eden. Sommige spelers zouden in zo’n situaties aansturen op een transfer. Maar hij heeft dat nooit gedaan. Wat gaan we hem missen”, besloot de Spanjaard.

Eden Hazard is geboren om het shirt van Real te dragen en dat weet hij Marca over de nakende transfer van Hazard naar Real Madrid

‘Hi Chelsea fans, this is for you. Fans in the stadium, fans in London, fans everywhere. I love you.’ 💙 @HazardEden10 #UELfinal pic.twitter.com/9yVa0YFv40 Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Een voorbeeld van hoe geliefd grappenmaker Hazard in de kleedkamer van Chelsea was, zie je in een filmpje van Willian hieronder. Terwijl Eden felicitaties in ontvangst neemt van Higuain, pakt David Luiz al spottend wat buikvet van Hazard vast.

David Luiz showing everyone Eden Hazard’s belly fat on Instagram 😭😭😂 pic.twitter.com/kXuGt0h1OU Pys(@ CFCPys) link

Marca: “Hazard is geboren om het shirt van Real te dragen”

In Spanje, de Madrileense huiskranten Marca en AS in het bijzonder, wrijven ze zich al in de handen met de komst van Hazard. “Real Madrid droomt van Mbappé. En als die niet komt, van Neymar. Maar hoe galactisch zij wel mogen zijn, wie straks Hazard heeft die wint de jackpot”, schrijft Marca. “Real zal een voetballer in huis halen waar we met superlatieven over zullen spreken. Weet dat er daar niet veel van zijn. Voetballers die hun handtekening op een zakdoek zetten (verwijzend naar Messi’s eerste contract bij FC Barcelona, nvdr). In Baku bewees Hazard dat de ‘sky de limit’ is voor hem. Hij is geboren om het shirt van Real te dragen en dat weet hij. Hij zal in het Bernabéu de droom van velen vervullen en velen zullen maar al te graag in zijn schoenen staan.” Ook de titel boven het stuk is veelzeggend: “Eindelijk zal Real een galáctico kopen: Eden Hazard”

AS: “De MVP van de finale”

Geen galáctico, maar een kampioen, is dat voor AS. “Hazard, wiens toekomst straks in Madrid ligt, beleefde een droomfinale tegen Arsenal en nam zijn ploeg op sleeptouw. Hij beheerst alle aspecten van het voetbal. Met zijn mobiliteit, kwaliteit in de pass en killersinstinct was hij de grote regisseur van de avond. In de eerste helft nog wat in de schaduw, al had hij ook toen met een geweldige tik naar Emerson de knapste actie in huis. Maar na de pauze helemaal ontketend. Een assist en twee goals, waarbij hij met zijn tweede Arsenal het kleine beetje hoop ontnam na de goal van Iwobi. Hij was de MVP (Most Valuable Player) van deze finale in wat zijn laatste match voor Chelsea was. Real mag nu al dromen over zijn komst.”

Hieronder nog de Engelse ‘backpages’