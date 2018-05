EL LIVE: Diego Costa gidst Atlético Madrid naar vierde Europese finale in zes jaar tijd, Salzburg dwingt verlengingen af tegen Marseille MDB

03 mei 2018

22u58 1 Red Bull Salzburg SAL SAL 2 110' 0 OM OM Olympique Marseille Europa League Het is Atlético Madrid opnieuw gelukt. Voor de vierde keer in zes jaar tijd staan ‘Los Colchoneros’ in een Europese finale. In de terugwedstrijd van de halve finale van de Europa League kroonde Diego Costa zich tot de uitblinker door de enige treffer van de partij tegen Arsenal binnen te knallen: 1-0. Geen afscheid met een rpijs dus voor Arsène Wenger. Voorlopig is het nog afwachten wie Atlético Madrid partij zal geven in die finale op 16 mei in Lyon. Salzburg won met 2-0 van Olympique Marseille waardoor verlengingen (en eventueel strafschoppen) voor de beslissing moeten zorgen. Die slotfase kan u hieronder LIVE volgen.

VOORBESCHOUWING

Arsenal-coach Arsène Wenger, die recent bekendmaakte na 22 jaar de club te verlaten en nog nooit een Europese prijs kon pakken met de Gunners, droomt stiekem van de finale. "Ik wil Arsenal op een mooie manier verlaten", vertelde de Fransman woensdag op een persconferentie. "Ons doel is duidelijk: we willen de finale halen", verklaarde Wenger. "Dit is voor ons een heel belangrijke match, die de nabije toekomst van de club beïnvloedt. We mikken op eindwinst, want dan zijn we rechtstreeks geplaatst voor de Champions League (Arsenal kan zich via de Premier League niet meer kwalificeren, nvdr.). Als we ernaast grijpen, liggen de kaarten toch anders."

Met Atlético, tweede in de Primera Division, krijgen de Engelsen wel een te duchten tegenstrever voor de kiezen. Het Madrileense team, in 2012 EL-eindwinnaar en in 2014 en 2016 verliezend finalist in de Champions League, heeft bovendien veel ervaring met Europese topwedstrijden. Vreest Wenger in het bijzonder zijn landgenoot Antoine Griezmann? "Hij doet het zeer goed bij Atlético, en heeft ons in de heenmatch nog pijn gedaan. Ik waardeer hem als speler, en stel zijn kwaliteiten op prijs."

Wenger speelde drie keer kampioen met Arsenal, won zeven FA Cups en evenveel Community Shields, maar slaagde er nooit in met de Gunners een internationale prijs te pakken. In 2000 verloor hij met Arsenal de UEFA Cup-finale tegen Galatasaray en in 2006 was Barcelona te sterk in de finale van de Champions League. Hoopt de 68-jarige Fransman stiekem op EL-eindwinst, om zo het Emirates Stadium langs de grote poort te verlaten? "Ik wil op een mooie manier afzwaaien en zal zolang ik op de bank zit het maximum geven. Ik focus me nu op mijn werk bij Arsenal en ben niet met de toekomst bezig. Wat volgt, zien we erna wel."

In de andere halve finale bikkelen het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en Olympique Marseille om een plek bij de laatste twee. De Fransen wonnen de heenmatch in het Stade Vélodrome met 2-0. De finale staat op 16 mei in het Parc Olympique Lyonnais op de agenda.

Simeone: "Zullen energie van de fans nodig hebben"

Atlético Madrid wil zich in eigen huis plaatsen voor de finale van de Europa League. De Spanjaarden moeten dan wel voorbij Arsenal, en zijn ondanks de aardige 1-1 van in de heenwedstrijd in Londen op hun hoede. "Om zo ver te geraken moet je wel een sterke ploeg hebben, en die heeft Arsenal overduidelijk", verklaarde Atlético-coach Diego Simeone daags voor de return.

"We zullen de steun van onze fans nodig hebben. Ze moeten de wedstrijd beleven alsof ze een van ons zijn. Dat zou een ferme duw in onze rug betekenen. We hebben een kolkend stadion nodig", zei Simeone woensdag op een persconferentie. "We hebben een dolle sfeer nodig. De fans moeten hun positieve energie en opwinding aan ons doorgeven."

Atlético kan wel opnieuw rekenen op Filipe Luis. De ervaren Braziliaanse linksachter brak medio maart zijn linkerkuitbeen, maar is opnieuw fit en behoort tot de selectie. Toch deed Simeone er alles aan om de favorietenrol weg te duwen. "Arsenal heeft geweldige spelers, een geweldige coach en verschillende spelers die door de lijnen heen aanvallen."

Ook verdediger Diego Godin weet dat de partij cruciaal is. "De partij van morgen is zeer belangrijk, maar we hopen dat er weldra nog een belangrijkere komt", zinspeelt de beenharde Uruguayaan op een mogelijke finale. "Maar opgelet, de wedstrijd tegen Arsenal wordt niet gewonnen in de perszaal, maar op het veld. We zullen er tactisch staan en elk moment van de match ten volle beleven. Ons stadion zal moeten daveren op zijn grondvesten."

Marseille-coach Rudi Garcia: "We zijn er fysiek helemaal klaar voor"

Olympique Marseille verdedigt op bezoek bij Red Bull Salzburg in Oostenrijk een 2-0 voorsprong. De Fransen hebben alle vertrouwen in een goede afloop. "Er zijn bijna geen vraagtekens in de groep. De spelers zijn er fysiek helemaal klaar voor", zei trainer Rudi Garcia op de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd.

Dat de vermoeidheid Marseille, dat ook nog meespeelt voor de tweede plaats in de Franse Ligue 1, parten kan spelen, wil Garcia niet weten. "Helemaal niet. Mijn spelers hebben al bewezen dat ze fysiek goed zijn. En ook op mentaal vlak hebben ze zich al bewezen, want we hebben al genoeg wedstrijden in het laatste kwartier gewonnen. Het is een spannend seizoenseinde, en we hopen zowel deze finale te halen als het podium in de Ligue 1 te bereiken."

Garcia weet al hoe hij het zal aanpakken. "Yohann Pelé staat in doel, want Steve Mandanda geraakt niet fit. Verder heb ik de ploeg al in mijn hoofd. Pelé wordt steeds sterker. Hij had een reeks wedstrijden nodig om op dreef te komen, maar nu is hij in topvorm."

Centrale verdediger Adil Rami klonk iets minder zegezeker dan zijn coach. "We zullen ervan genieten, maar we gaan hoe dan ook afzien", zei de Fransman. "We zullen alles moeten geven. Zo'n titel pakken is een droom, maar het is aan ons om kalm te blijven en er te staan. We zijn nog ver van de eindzege."