Een avontuur van 4.588 kilometer houdt vader en zoon niet tegen om Chelsea aan te moedigen in Bakoe



TV

23 mei 2019

17u39

Bron: Daily Mail 0 Europa League Rechtstreekse vluchten waren er niet (meer) of werden aan veel te dure prijzen aangeboden. Toch hield dat Jake Ralph en Kevin Cobb niet tegen om een trip van goed 4.588 kilometer te maken naar Bakoe. Vader en zoon zijn diehard Chelsea-fans en willen hun team absoluut aanmoedigen tijdens de Europa League-finale volgende week woensdag tegen Arsenal.

De Europa League-finale heeft bij zowel Arsenal als Chelsea al voor veel frustratie gezorgd. Die vindt plaats op 29 mei in het Olympisch stadion van Bakoe, Azerbeidzjan. Terwijl het stadion een capaciteit heeft van bijna 70.000 man, krijgen de twee Londense clubs slechts 12.000 kaarten voor hun supporters. Daarnaast zijn er amper rechtstreekse vluchten of zijn die veel te duur (meer dan 500 euro voor een enkele vlucht), waardoor de supporters de historische finale liever aan zich voorbij laten gaan en thuis op televisie kijken.

Maar dat is buiten de wil van Jake Ralph (27) en Kevin Cobb (59) gerekend. Vader en zoon zijn al hun leven lang supporters van ‘The Blues’ en wilden ook dit hoogtepunt niet missen. Dus besloten ze zelf een route uit te stippelen om geld uit te sparen en er alsnog bij te zijn. Tijdens de trip van in totaal acht dagen moet het duo heel wat obstakels overbruggen: vier vluchten en twee nachtelijke treinreizen. “Reizen via de maatschappijen was veel te duur en te beperkt, dus besloten we zelf een alternatieve route te volgen”, zei Jake aan de ‘Daily Mail’. “Anders moesten we een slordige duizend euro neertellen, zonder een ticket voor de match. Op deze manier besparen we toch flink wat euro’s die we ter plaatse kunnen gebruiken.”

Off we go then! Last flight of the day - ⚽️🔵✈️🇹🇷🇬🇪🇦🇿 pic.twitter.com/8zsaPSoq7c Jake Ralph(@ carefreejake) link

Het avontuur begon op dinsdagavond toen ze de laatste vlucht van Londen naar Istanboel namen. De dag nadien was er tijd voor wat sightseeing in de Turkse stad vooraleer de volgende vlucht van een uur werd genomen naar hoofdstad Ankara. Vandaag namen ze daar de Dogu Ekspresi richting Kars, een treinreis van 24 uur die 1.310 kilometer beslaat, maar slechts 28 euro kostte voor beide heren. Aangekomen in Kars gaat de expeditie verder naar Tbilisi. Morgen komen Jake en Kevin dan aan in de Georgische hoofdstad waar ze het weekend doorbrengen met andere Chelsea-supporters. Dan rest er hen nog maar één deel van hun reis te overbruggen: een nachtelijke treinrit naar Bakoe waar ze maandagmorgen, twee dagen voor de finale, zullen aankomen.

Gek

“Mijn vriendin heeft me al voor gek verklaard”, gaf Jake toe. “Ik denk niet dat er een nog moeilijker traject bestaat om op verplaatsing te gaan dan deze. Maar toch wilde ik mijn 30ste Europese uitwedstrijd voor geen geld missen. We wilden er een avontuur van maken en dat wordt het ongetwijfeld. De laatste keer dat we in Bakoe waren, hadden we slechts zes uur de tijd om de stad te bezoeken. Dit was een niet te missen kans.”

Atatürk’s mausoleum, Ankara pic.twitter.com/2LVtzf5NaE Jake Ralph(@ carefreejake) link