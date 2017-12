Dury: "Er moet nagedacht worden over ons competitieformat" Jonas Van De Veire

15u34 0 Photo News Europa League Verplicht nummertje voor Zulte Waregem: morgen zwaait het de Europa League uit tegen Lazio Roma. “Ik blik met een goed gevoel terug”, vertelde Francky Dury, die eveneens opperde voor een analyse van het huidige competitieformat.

Voor de laatste keer dit seizoen nam Francky Dury, vergezeld door Sander Coopman, plaats achter een microfoon met Europa League-logo. De coacht blikte er vooruit op de match zonder inzet tegen Lazio. "Eigenlijk had ik die match liever niet gespeeld", vertelde hij eerlijk. "Gezien onze situatie in de competitie komen er vier belangrijkere matchen aan. Maar we gaan onze derde plaats verdedigen. Het zou leuk zijn dat we onze supporters kunnen tonen dat we iets geleerd hebben."

Ondanks de uitschakeling kijkt Dury niet met een wrang gevoel op de Europa League-campagne van Zulte Waregem terug. "Het was niet zo slecht als de rangschikking doet vermoeden. We hadden goeie momenten tegen Nice, bleven op Lazio tot de tweede helft in de match en voetbalden telkens wat kansen bij elkaar."

Budgetten

Voor het eerst in dertien jaar zal er dus geen Belgische ploeg overwinteren. Dury zag daarvoor enkele redenen. "Eerst en vooral heeft het te maken met budgetten. Vroeger speelde het nummer tien uit Spanje de finale van de Europa League. Maar nu zijn dat ploegen als AC Milan, Zenit en Lazio Roma. We zullen wel nog eens stunten, maar een plaats in de kwart- of halve finales… (zucht) De afstanden worden alsmaar groter."

Dury pleitte ook voor een evaluatie van het huidige competitieformat. "Er moet over nagedacht worden", vond de coach. "Hoeveel topmatchen zijn er al geweest, waarbij iedereen op het puntje van zijn stoel zat? Ze zijn op één hand te tellen. Er zit te veel spanning op onze competitie. We voelen allemaal dat het beter moet. Kijk, we voetballen tot 27 december, omdat we kerstvoetbal willen zoals in Engeland. Alleen zijn de budgetten daar een veelvoud. (overtuigd) Het format moet aangepakt worden. Misschien is het niet slecht dat dit ons overkomt."