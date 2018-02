Dries Mertens sneuvelt met Napoli op een zucht van kwalificatie tegen Leipzig Mike De Beck

22 februari 2018

20u53 5 Europa League Dries Mertens is er met Napoli niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Op het veld van Leipzig wonnen de Italianen wel met 0-2, maar dat was niet genoeg voor de kwalificatie. Ook Charly Musonda is uitgeschakeld. Hij mocht bij Celtic invallen op bezoek bij Zenit (3-0).

De Napolitanen stonden voor een bijzonder moeilijke opgave. Drie keer scoren op bezoek bij de nummer vijf uit de Bundesliga en geen enkel doelpunt tegen krijgen. Ga er maar aanstaan. Net voor het kwartier faalden de Italianen al bijna in dat opzet. Doelman Reina zag hoe het schot van Sabitzer via het hoofd van Tonelli tegen de dwarsligger belandde. Ook aan de overzijde werd het doelhout geraakt. Insigne trof de paal, maar deed dat wel vanuit buitenspel. Iets na het halfuur was het dan toch raak en het was Dries Mertens die het vuur aan de lont stak. De Rode Duivel legde breed op Insigne. Zijn schot werd nog wel gepareerd, maar Zielinski was er in de rebound als de kippen bij om de 0-1 in doel te depanneren.

Na de koffie waren de kansen bijzonder schaars. Het aanvalstrio van Napoli had het moeilijk om een gaatje te vinden in het pantser van de Duitse defensie. Mertens -die vooraan een lastige avond beleefde - probeerde het dan maar eens in een tijd van ver, maar doelman Gulacsi kon het schot makkelijk klemmen. De appel viel dan toch nog uit de kast wanneer de ingevallen Callejón het leer voor doel zwiepte. Insigne kon profiteren van het indommelen van verdediger Laimer: 0-2. Daar bleef het echter bij. Napoli kan zich zo verder focussen op de Serie A.

Zenit knikkert Celtic eruit

Ook voor Charly Musonda stopt het Europese verhaal vanavond. Zijn club Celtic had het knap lastig op bezoek bij Zenit. Ondanks zijn assist van vorige week moest Musonda toch plaats nemen op de bank. Daar zag hij hoe Ivanovic, Kuzyaev en Kokorin de Europese droom van de Schotten aan diggelen sloegen. In de 71ste minuut mocht Musonda nog invallen, maar dan was het kalf al verdronken.

Viktor Klonaridis zat op de bank bij AEK Athene, dat 0-0 gelijkspeelde bij Dinamo Kiev en door de 1-1 uit de heenwedstrijd is uitgeschakeld.

Jordan Lukaku ontbrak om een nog onbekende reden bij Lazio, dat met 5-1 uithaalde tegen Steaua Boekarest en in de achtste finales staat. Ciro Immobile (8, 44, 72.) scoorde drie keer. Ontbreken deed ook Yannick Carrasco bij Atletico Madrid. Hij zou onderhandelen met een Chinese ploeg. Zijn ploegmaats haalden het met 1-0 van Kopenhagen en staan eveneens in de achtste finales.

Verder plaatsten ook Lyon, Sporting en Viktoria Plzen zich voor de volgende ronde.

Cir⚽️️⚽️️⚽️ Immobile @OfficialSSLazio is the first Italian to score a hat-trick in the main tournament of a European trophy since Luca Toni scored 4 for Bayern v Aris Saloniki in Dec 2007. Gracenote Live(@ GracenoteLive) link

De uitslagen van de terugwedstrijden in de zestiende finales van de Europa League:

Heen Terug

(+) CSKA Moskou (Rus) - Rode Ster Belgrado (Ser) 0-0 1-0

Doelpunt:

CSKA: Dzagoev (45.)

(+) Lokomotiv Moskou (Rus) - Nice (Fra) 3-2 1-0

Doelpunt:

Lokomotiv: Denisov (30.)

(+) Sporting Lissabon (Por) - Astana (Kaz) 3-1 3-3

Doelpunten:

Sporting: Dost (3.), Fernandes (53. en 63.)

Astana: Tomasov (37.), Twumasi (80.), Shomko (90.)

(+) Lazio Rome (Ita) - Steaua Boekarest (Roe) 0-1 5-1

Doelpunten:

Lazio: Immobile (7., 43. en 51.), Bastos (35.), Anderson (51.)

Steaua: Gnohee (82.)

(+) Viktoria Plzen (Tsj) - Partizan Belgrado (Ser) 1-1 2-0

Doelpunten:

Plzen: Krmencik (67.), Cermak (90.)

Villarreal (Spa) - (+) Lyon (Fra) 1-3 0-1

Doelpunt:

Lyon: Traor (85.)

Rode kaart:

Villarreal: Costa (78.)

(+) RB Leipzig (Dui) - Napels (Ita) 3-1 0-2

Doepunten:

Napels: Zielinski (33.), Insigne (86.)

(+) Zenit Sint-Petersburg (Rus) - Celtic Glasgow (Sch) 0-1 3-0

Doelpunten:

Zenit: Ivanovic (8.), Kuzyaev (27.), Kokorin (61.)

(+) Dynamo Kiev (Oek) - AEK Athene (Gri) 1-1 0-0

(+) Atletico Madrid (Spa) - FC Kopenhagen (Den) 4-1 1-0

Doelpunt:

Atletico: Gameiro (7.)