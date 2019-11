Drie bussen met supporters van AA Gent aangevallen in Saint-Étienne VDS/XC/TLB

28 november 2019

19u13 8 Europa League De Ultras van Saint-Étienne hebben hun slechte reputatie alle eer aan gedaan voor aanvang van het Europa League-duel met AA Gent. De Franse fans gooiden een ruit in van een bus die Buffalo-fans naar het stadion bracht, zo meldt een supporter van AA Gent. De Oost-Vlaamse club waarschuwde zijn supporters eerder al voor gevaarlijke situaties in de Franse stad.

AA Gent heeft de leidersplaats in groep I stevig in handen, na de 1-3-stuntzege op het veld van Wolfsburg. De Buffalo’s hebben aan een gelijkspel in Saint-Étienne genoeg om door te stoten naar de zestiende finales, bij een zege is het groepswinnaar. Zelfs bij een nederlaag kan AA Gent al een ticket pakken voor de 1/16de finales, op voorwaarde dat Olexandrija niet wint tegen Wolfsburg. U kunt de wedstrijd HIER live volgen.

Voor de 1.200 Gent-supporters die met de Buffalo’s mee reisden was het alvast een stekelige uitstap. Ze moesten tot 15 uur in Lyon blijven, omwille van de veiligheid. Zo kwam het gros van de supporters maar rond 16.30 in de buurt van het stadion toe. Maar dan nog werden de supporters meteen lastig gevallen door de supporters van de thuisploeg. Zo was er een supporter die een winkel moest binnenvluchten om bescherming te zoeken tegen een groepje Fransen dat op vechten uit was. En dan waren er ook nog drie bussen met Buffalo-supporters die aangevallen werden. De fans van Saint-Etienne bekogelden de bussen met alles wat los zat. In één bus sneuvelde er zelfs een ruit, en door het gat werden bommetjes naar binnen gegooid. Gelukkig vielen er geen gewonden.

De supporters van Gent hadden veel lof voor de politie. “Zeker de Belgische flikken die mee waren hebben er alles aan gedaan om ons zonder kleerscheuren tot in het stadion te brengen", klinkt het. Met een gelijkspel is Gent geplaatst, en ligt Saint-Etienne eruit. Dat zullen de Franse supporters niet echt kunnen appreciëren, en dus valt het af te wachten hoe grimmig de sfeer buiten het stadion wordt. De Gent-supporters moeten in elk geval tot 45 minuten na de match in het stadion blijven, omwille van de veiligheid.