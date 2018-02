Dortmund treft RB Salzburg, Lazio neemt het op tegen Dinamo Kiev in achtste finales Europa League LPB

23 februari 2018

13u17 15

Vanmiddag is in het Zwitserse Nyon geloot voor de achtste finales van de Europa League. Borussia Dortmund, de club van Rode Duivel Michy Batshuayi, neemt het op tegen RB Salzburg. De Oostenrijkse competitieleider schakelde in de vorige ronde het Real Sociedad van Adnan Januzaj uit. Voor Lazio en Jordan Lukaku wacht een confrontatie met het Oekraïense Dinamo Kiev.

De heenwedstrijden worden op donderdag 8 maart afgewerkt. De terugmatchen vinden een week later plaats.

Samenstelling achtste finales Europa League:

Lazio Roma (Ita) - Dinamo Kiev (Oek)

RB Leipzig (Dui) - Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Atletico Madrid (Spa) - Lokomotiv Moskou (Rus)

CSKA Moskou (Rus) - Olympique Lyon (Fra)

Olympique Marseille (Fra) - Athletic Bilbao (Spa)

Sporting Lissabon (Por) - Viktoria Plzen (Tsj)

Borussia Dortmund (Dui) - RB Salzburg (Oos)

AC Milan (Ita) - Arsenal (Eng)