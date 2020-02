Dom, dommer, Deli: Ivoriaan ziet rood na doldwaze handsbal, waarna Club roemloos de aftocht blaast op Old Trafford YP/TLB

27 februari 2020

22u49 12 Manchester United MUN MUN 5 einde 0 CLU CLU Club Brugge Europa League Club Brugge kan zich focussen op de titelstrijd en de bekerfinale. Blauw-zwart ging pijnlijk onderuit op Old Trafford (5-0) en is Europees uitgeschakeld. Verdediger Simon Deli was de grote antiheld. De Ivoriaan beging al na 22 minuten dom hands in de zestien. Resultaat: rood, strafschop en weg kansen voor Club.

Club moest het in Manchester zonder Dennis, Vormer en Balanta doen. Clement bracht de jonge De Cuyper opnieuw aan de aftrap, Ricca mocht mee bikkelen op het middenveld en voorin moest het duo Tau-Okereke voor de broodnodige goal(s) zorgen. Op papier klinkt dat mooi, maar in de praktijk draaide het anders uit.

Man United schoot verschroeiend uit de startblokken, maar dankzij Mignolet en de paal overleefde Club de blitzstart van de Engelsen. Aan de overkant claimde Okereke tevergeefs een strafschop nadat Maguire hem bij het been greep. Via Rits kreeg Club nadien zelfs een uitgelezen kans op de 0-1 na zwak ingrijpen van Romero, maar de bal ging net over.

Dom rood

‘t Ging nog ietwat gelijk op, tot Club z’n eigen ruiten ingooide via Simon Deli. De Ivoriaan waande zich even Mignolet en sloeg de bal uit doel. De Nederlandse ref Gözübüyük wees naar de stip en trok rood. De VAR vond geel voldoende -mogelijk had ook Mignolet ook nog bij de bal gekund -, maar Gözübüyük bleef bij z’n besluit.

Voor onze huisref Tim Pots was geel voldoende geweest, maar Club moest dus wel met een mannetje minder verder. Bruno Fernandes zorgde voor 1-0 en nadien volgde éénrichtingsverkeer. Via Ighalo en McTominay diepte United nog uit tot 3-0 en zonder Mignolet was de kloof ongetwijfeld nog groter geweest bij rust.

Fred diept nog uit

De tweede helft was een maat voor niks. United haalde de voet van het gaspedaal en Solskjær maakte van de gelegenheid gebruik om enkele youngsters een kans gegeven. Clement haalde steunpilaar Mata naar de kant en ook Tau ging na een - alweer - bleke match naar de kant.

United-doelman Romero liet de bal net voorbij het uur bijna domweg in zijn eigen doel rollen, maar échte kansen voor Club kwamen er niet . United was nog gevaarlijk via Shaw, maar ‘t was de Braziliaan Fred die de score nog kon uitdiepen op aangeven van Lingard. En vlak voor affluiten mocht de middenvelder nog eens juichen. Met een plaatsbal legde hij de 5-0-eindstand vast.

Simon Deli had geen fijne avond in Manchester, maar toch viel er goed nieuws te rapen...😂🤸‍♂ pic.twitter.com/3Hv03EJk8w Play Sports(@ playsports) link

