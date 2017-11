Doelpunt Vadis te weinig voor Olympiakos - kraker tussen Juventus en Barcelona stelt teleur Redactie

23u29

Bron: Belga 0 AP Europa League Voor de Olympiakos-Belgen zit het Europees avontuur er dit seizoen op. De Grieken gingen vanavond met de 3-1 onderuit in Portugal tegen Sporting CP. De clash tussen Juventus en Barcelona, een heruitgave van de kwartfinale van vorig jaar, was dan weer een maat voor niets: 0-0.

Olympiakos was al uitgeschakeld voor de knock-outfase van het kampioenenbal, maar behield mits een zege tegen Sporting Lissabon een waterkans op het ticket voor de Europa League. Ondanks enkele goede reddingen van Olympiakos-doelman Silvio Proto mochten de Grieken die droom al na 45 minuten opbergen. Bas Dost (40.) en Bruno Cesar (43.) deden de netten in Lissabon vlak voor de pauze trillen. Na de koffie kopte Dost (66.) zijn tweede van de avond binnen. Met een heerlijk schot legde Vadis Odjidja-Ofoe (86.), die in de 65e minuut mocht invallen, de 3-1 eindstand vast. Hij scoorde het veertiende Belgische doelpunt dit seizoen in de Champions League. Daarmee doen onze landgenoten beter dan vorig seizoen, toen werd er 13 keer gescoord. Björn Engels en Guillaume Gillet speelden van begin- tot eindsignaal.

REUTERS

De topper in groep D tussen Juventus en Barcelona eindigde op een doelpuntenloos gelijkspel. Barça (11 ptn) is daardoor zeker van de groepswinst. Juventus (8 ptn) en Sporting (7 ptn) moeten op de slotspeeldag nog vol aan de bak. Olympiakos (1 pt) eindigt op de laatste plaats.

Photo News

Photo News

EPA

EPA