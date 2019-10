Doelpunt Depoitre volstaat niet voor Gentse driepunter in Oekraïne YP

03 oktober 2019

20u41 0 FC Oleksandriya OLE OLE 1 einde 1 GNT GNT KAA Gent

AA Gent is er niet in geslaagd om ook zijn tweede poulewedstrijd in de Europa League winnend af te sluiten. Via Depoitre kwam het bij Oleksandrija wel al vroeg op voorsprong, maar Sitalo bezorgde de Oekraïeners in de tweede helft nog een verdiend punt. Ook de andere wedstrijd in groep I tussen Saint-Etienne en Wolfsburg eindigde op 1-1, waardoor de Buffalo’s samen met Wolfsburg aan kop gaan.

