Doelpunt Depoitre volstaat niet voor AA Gent, dat zichzelf toch vooral tekort doet in Oekraïne Al elfde wedstrijd zonder nederlaag, maar er had meer ingezeten RN/YP

03 oktober 2019

20u41 6 FC Oleksandriya OLE OLE 1 einde 1 GNT GNT KAA Gent Europa League AA Gent liet in Lviv de kans op een tweede overwinning in de groepsfase van de Europa League liggen. De Buffalo’s konden een vroege voorsprong niet vasthouden en deelden zo de punten met het zwakste broertje uit de groep.

Vooreerst het goeie nieuws: AA Gent werkte in Oekraïne al zijn elfde wedstrijd op rij zonder nederlaag af. Op zich is dat een aardige opsteker voor de topper van zondag op het veld van Club Brugge. Maar er was ook minder goed nieuws, want op het eerste halfuur en een periode in de slotfase na, zagen we niet het vloeiende voetbal waarmee de Buffalo’s de voorbije maanden furore maakten. AA Gent liet Oleksandrija zelf in de match komen en moest zo vrede nemen met een gelijkspel, tegen een team dat minder voetballende kwaliteiten heeft dan de Buffalo’s. Gent liet het maximum na twee wedstrijden liggen in een koud en kil Oekraïne. Jammer, want met een AA Gent op zijn beste niveau had er meer in gezeten.

De Lviv Arena bood een beetje een trieste aanblik: amper 7588 toeschouwers in een modern stadion dat er 36.000 kan herbergen. Maar meer kon je nauwelijks verwachten, met een Oleksandrija dat zijn Europese thuiswedstrijden op bijna 700 kilometer van huis afwerkt. Hoedanook lieten de Buffalo’s zich aanvankelijk niet afleiden door dat povere decor, want het eerste halfuur domineerden zij de wedstrijd met veel balbezit. Er was weliswaar een vroege waarschuwing, toen Lustig zich op een zeldzaam foutje liet betrappen. Tretyakov kreeg de voorzet cadeau, Kaminski moest scherp ingrijpen om de kopbal van Luchkevych uit zijn netten te houden.

Maar Gent reageerde snel: een hoekschop van Odjidja werd slechts centimeters naast gekopt door Lustig. Bij de tweede Gentse aanval was het meteen prijs: Odjidja lanceerde Depoitre, ‘Lolo’ kapte goed naar binnen en joeg de bal in de korte hoek voorbij een kansloze doelman Pankiv. Knap werk van Depoitre, die al zijn vierde Europese goal van het seizoen aantekende. AA Gent controleerde de wedstrijd een halfuur lang en verdubbelde bijna zijn voorsprong, maar Ngadeu trof slechts de paal op een nieuwe hoekschop van Odjidja.

Maar de vaststelling blijft dat AA Gent buitenhuis lang niet altijd het niveau haalt dat het in de eigen Ghelamco Arena vaak op de mat legt. Een aanleiding was er niet, maar gaandeweg gingen de Buffalo’s zich meer bezondigen aan steriel, lateraal spel. Oleksandrija rook zijn kans, Gent kwam onder druk te staan. Tretyakov kon net niet bij een voorzet van Sitalo, Kaminski moest stevig aan de bak op een kopbal van Banada, die kort voor rust ook nog eens rakelings naast besloot. Een kwartier lang zag AA Gent er niet goed uit, maar het haalde de rust met voorsprong.

Vadis Odjidja probeerde AA Gent weer aan het voetballen te krijgen, maar hij vond weinig gehoor bij de aanvallers David, Depoitre en Yaremchuk, die stuk voor stuk niet goed in de match zaten. Oleksandrija bleef met veel fysieke kracht op de gelijkmaker jagen. Gent kreeg waar het om gevraagd had, want na een uur kwamen de Oekraïners langszij. Kaminski redde aanvankelijk nog het schot van Kovalets, maar in de rebound duwde Sitalo de verdiende gelijkmaker binnen. Sitalo kwam kort daarop zelfs dicht bij de 2-1.

Maar net zo goed als AA Gent de wedstrijd uit handen gegeven had, haalde het naar het einde toe weer de bovenhand. Depoitre kreeg een goeie mogelijkheid voorgeschoteld, maar hij legde de bal nog nodeloos af voor David. Yaremchuk kopte de bal even later wel tussen de palen, maar doelman Pankiv bracht redding. AA Gent liet de kans op een tweede zege in de groepsfase liggen, maar het verdiende niet meer dan een puntendeling.

