Deze zes fans maakten verplaatsing van liefst 4.000 km (die ze zich na afloop zeker niét zullen beklagen)

Bron: Belga 0 rv Europa League Met z'n zessen waren de fans van het Oekraïnse Zorya Luhansk vanavond in Baskenland. Een trip van zomaar even 4.000 kilometer. Toch zullen deze trouwe aanhangers zich hun verre verplaatsing niet beklagen. Zorya, dat twee jaar geleden nog te sterk was voor Charleroi in de derde voorrondes, stuntte op het veld van Athletic Bilbao: 0-1.

Je moet er ruim 4.000 kilometer voor rijden, maar dan heb je ook wat. Zorya Luhansk op 0-1 bij Athletic Bilbao. #athzor pic.twitter.com/rCnzQdVh7X — FOX Sports (@FOXSportsnl) 27 september 2017

Adnan Januzaj gaat met Sociedad onderuit bij Zenit

Real Sociedad heeft op de tweede speeldag van de Europa League met 3-1 verloren bij Zenit Sint-Petersburg. Adnan Januzaj speelde bij de Spanjaarden de hele wedstrijd.



Het was Emiliano Rigoni (6.) die de score al vroeg opende voor de thuisploeg. Nog voor het halfuur verdubbelde Aleksandr Kokorin de score na een vreselijke blunder van doelman Rulli (zie video onderaan), maar Sociedad kon kort voor de rust via Diego Llorente (42.) wel de aansluitingstreffer maken. In de tweede helft legde Kokorin (61.) de wedstrijd met zijn tweede doelpunt in de beslissende plooi.



In de andere wedstrijd in groep L haalde Rosenborg het eveneens met 3-1 van het Vardar Skopje van assistent-coach Stephan Van der Heyden. Zenit komt alleen aan de leiding met zes op zes, Sociedad en Rosenborg volgen met drie punten, Vardar telt nog geen enkel punt.

Photo News Januzaj (l) speelde de hele wedstrijd bij Sociedad

Everton laat zonder Kevin Mirallas punten liggen tegen Limassol

Everton heeft het op de tweede speeldag van de Europa League thuis gelijkgespeeld tegen het Cypriotische Apollon Limassol. Kevin Mirallas kwam niet van de bank. Timothy Castagne viel in voor Atalanta.



Everton speelde 2-2 gelijk tegen Limassol, nadat het eerst via Adrian Sardinero (13.) op achterstand was gekomen. Wayne Rooney (22.) en Nikola Vlasic (67.) zetten de situatie tijdelijk recht. In minuut 87 pakte Valentin Roberge rood voor Limassol en leek het afgelopen, maar Héctor Yuste maakte vlak voor tijd (89.) nog de 2-2.



Met één op zes komt Everton nu alleen op de laatste plaats in groep E. De Italianen, waar Timothy Castagne inviel bij de rust, speelden 1-1 gelijk bij Lyon.



Het Albanese Skënderbeu, met Donjet Shkodra op de bank, speelde eveneens 1-1 gelijk tegen Young Boys Bern. Ook bij het Moldavische Sheriff Tiraspol startte met Ziguy Badibanga een landgenoot op de bank. Hij mocht negen minuten voor tijd invallen. Tegen Kopenhogen werd het 0-0.



Uitslagen



17u00:



Groep A:



FC Astana (Kaz) - Slavia Praag (Tsj) 1-1



Doelpunten:



FC Astana: Tomasov (42.)



Slavia Praag: Ngadeu-Ngadjui (18.)



19u00:



Groep G:



FC Lugano (Zwi) - Steaua Boekarest (Roe) 1-2



Doelpunten:



FC Lugano: Bottani (14.)



Steaua Boekarest: Budescu (58.), Maranhao (64.)



Viktoria Plzen (Tsj) - Hapoel Beer Sheva (Isr) 3-1



Doelpunten:



Viktoria Plzen: Petrzela (30.), Kopic (76.), Bakos (90.)



Hapoel Beer Sheva: Nwakaeme (69.)



Groep H:



BATE Borisov (WRu) - Arsenal (Eng) 2-4



Doelpunten:



BATE Borisov: Ivanic (28.), Gordejchuk (67.)



Arsenal: Walcott (9. en 22.), Holding (26.), Giroud (49. pen)



FC Keulen (Dui) - Rode Ster Belgrado (Ser) 0-1



Doelpunt:



Rode Ster Belgrado: Boakye (30.)



Groep I:



Konyaspor (Tur) - Vitoria Guimaraes (Por) 2-1



Doelpunten:



Konyaspor: Araz (24.), Milosevic (48.)



Vitoria Guimaraes: Hurtado (74.)



Red Bull Salzburg (Oos) - Olympique Marseille (Fra) 1-0



Doelpunt:



Red Bull Salzburg: Dabbur (73.)



Groep J:



Östersunds FK (Zwe) - Hertha Berlijn (Dui) 1-0



Doelpunt:



Östersunds FK: Nouri (22. pen)



Athletic Bilbao (Spa) - Zorya Luhansk (Oek) 0-1



Doelpunt:



Zorya Luhansk: Kharatin (26.)



Groep K:



OGC Nice (Fra) - Vitesse (Ned) 3-0



Doelpunten:



OGC Nice: Plea (16. en 81.), Saint-Maximin (45.)



Lazio Roma (Ita) - Zulte Waregem (BEL) 2-0



Doelpunten:



Lazio Roma: Caicedo (18.), Immobile (90.)



Groep L:



Zenit Sint-Petersburg (Rus) - Real Sociedad (Spa) 3-1



Doelpunten:



Zenit Sint-Petersburg: Rigoni (5.), Kokorin (23. en 60.)



Real Sociedad: Llorente (42.)



Rosenborg (Noo) - Vardar Skopje (Mac) 3-1



Doelpunten:



Rosenborg: Bendtner (25. pen), Konradsen (56.), Hedenstad (68.)



Vardar Skopje: Felipe (90.+1)



21u05:



Groep A:



Maccabi Tel Aviv (Isr) - Villarreal (Spa) 0-0



Groep B:



Skënderbeu (Alb) - Young Boys Bern (Zwi) 1-1



Doelpunten:



Skenderbeu: Sowe (65.)



Young Boys Bern: Assale (72.)



Partizan Belgrado (Ser) - Dinamo Kiev (Oek) 2-3



Doelpunten:



Partizan Belgrado: Ozegovic (34.), Tawamba (42.)



Dinamo Kiev: Moraes (54. pen en 84.), Buyalskyy (68.)



Groep C:



Sporting Braga (Por) - Basaksehirspor (Tur) 2-1



Doelpunten:



Sporting Braga: Hassan (26.), Fransergio (90.)



Basaksehirspor: Belozoglu (28.)



Ludogorets (Bul) - TSG 1899 Hoffenheim (Dui) 2-1



Doelpunten:



Ludogorets: Dyakov (46.), Lukoki (72.)



TSG 1899 Hoffenheim: Kaderabek (2.)



Groep D:



AC Milan (Ita) - NK Rijeka (Kro) 3-2



Doelpunten:



AC Milan: Silva (15.), Musacchio (53.), Cutrone (90.+4)



NK Rijeka: Acosty (84.), Elez (89. pen)



AEK Athene (Gri) - Austria Wien (Oos) 2-2



Doelpunten:



AEK Athene: Livaja (28. en 90.)



Austria Wien: Monschein (44.), Tajouri (49.)



Groep E:



Everton (Eng) - Apollon Limassol (Cyp) 2-2



Doelpunten:



Everton: Rooney (21.), Vlasic (66.)



Apollon Limassol: Adrian (13.), Yuste (88.)



Olympique Lyon (Fra) - Atalanta Bergamo (Ita) 1-1



Doelpunten:



Olympique Lyon: Traore (45.)



Atalanta Bergamo: Gomez (57.)



Groep F:



Sheriff Tiraspol (Mol) - FC Kopenhagen (Den) 0-0



Lokomotiv Moskou (Rus) - FC Zlin (Tsj) 3-0



Doelpunten:



Lokomotiv Moskou: Fernandes (2. pen, 6. en 17.)

Standen

Groep A:



Maccabi Tel-Aviv (Isr) - Villarreal (Spa) 0-0



Astana (Kaz) - Slavia Praag (Tsj) 1-1



Stand: Ptn W G D N dv dt verschil



1. Villarreal 4 2 1 1 0 3 1 2



2. Slavia Praag 4 2 1 1 0 2 1 1



3. Maccabi Tel-Aviv 1 2 0 1 1 0 1 -1



4. Astana 1 2 0 1 1 2 4 -2



Groep B:



KF Skënderbeu (Alb) - Young Boys (Zwi) 1-1



Partizan Belgrado (Ser) - Dynamo Kiev (Oek) 2-3



Stand: Ptn W G D V dv dt verschil



1. Dynamo Kiev 6 2 2 0 0 6 3 3



2. Young Boys 2 2 0 2 0 2 2 0



3. Partizan Belgrado 1 2 0 1 1 3 4 -1



4. KF Skënderbeu 1 2 0 1 1 2 4 -2



Groep C:



Ludogorets Razgrad (Bul) - Hoffenheim (Dui) 2-1



Sporting Braga (Por) - Basaksehir (Tur) 2-1



Stand: Ptn W G D V dv dt verschil



1. Sporting Braga 6 2 2 0 0 4 2 2



2. Ludogorets Razgrad 4 2 1 1 0 2 1 1



3. Basaksehir 1 2 0 1 1 1 2 -1



4. Hoffenheim 0 2 0 0 2 2 4 -2



Groep D:



AEK Athene (Gri) - Austria Wien (Oos) 2-2



AC Milan (Ita) - Rijeka (Kro) 3-2



Stand: Ptn W G D V dv dt verschil



1. AC Milan 6 2 2 0 0 8 3 5



2. AEK Athene 4 2 1 1 0 4 3 1



3. Austria Wien 1 2 0 1 1 3 7 -4



4. Rijeka 0 2 0 0 2 3 5 -2



Groep E:



Olympique Lyon (Fra) - Atalanta Bergamo (Ita) 1-1



Everton (Eng) - Apollon Limassol (Cyp) 2-2



Stand: Ptn W G D V dv dt verschil



1. Atalanta Bergamo 4 2 1 1 0 4 1 3



2. Apollon Limassol 2 2 0 2 0 3 3 0



3. Olympique Lyon 2 2 0 2 0 2 2 0



4. Everton 1 2 0 1 1 2 5 -3



Groep F:



FC Sheriff (Mol) - FC Kopenhagen (Den) 0-0



Lokomotiv Moskou (Rus) - FC Fastav Zlín (Tsj) 3-0



Stand: Ptn W G D V dv dt verschil



1. Lokomotiv Moskou 4 2 1 1 0 3 0 3



2. FC Kopenhagen 2 2 0 2 0 0 0 0



. FC Sheriff 2 2 0 2 0 0 0 0



4. FC Fastav Zlín 1 2 0 1 1 0 3 -3