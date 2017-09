Deze zes fans maakten verplaatsing van liefst 4.000 km (die ze zich na afloop zeker niét zullen beklagen) Manu Henry

Bron: Belga 0 rv Europa League Met z'n zessen waren de fans van het Oekraïnse Zorya Luhansk vanavond in Baskenland. Een trip van zomaar even 4.000 kilometer. Toch zullen deze trouwe aanhangers zich hun verre verplaatsing niet beklagen. Zorya, dat twee jaar geleden nog te sterk was voor Charleroi in de derde voorrondes, stuntte op het veld van Athletic Bilbao: 0-1.

Je moet er ruim 4.000 kilometer voor rijden, maar dan heb je ook wat. Zorya Luhansk op 0-1 bij Athletic Bilbao. #athzor pic.twitter.com/rCnzQdVh7X — FOX Sports (@FOXSportsnl) 27 september 2017

Adnan Januzaj gaat met Sociedad onderuit bij Zenit

Real Sociedad heeft op de tweede speeldag van de Europa League met 3-1 verloren bij Zenit Sint-Petersburg. Adnan Januzaj speelde bij de Spanjaarden de hele wedstrijd.



Het was Emiliano Rigoni (6.) die de score al vroeg opende voor de thuisploeg. Nog voor het halfuur verdubbelde Aleksandr Kokorin de score, maar Sociedad kon kort voor de rust via Diego Llorente (42.) wel de aansluitingstreffer maken. In de tweede helft legde Kokorin (61.) de wedstrijd met zijn tweede doelpunt in de beslissende plooi.



In de andere wedstrijd in groep L haalde Rosenborg het eveneens met 3-1 van het Vardar Skopje van assistent-coach Stephan Van der Heyden. Zenit komt alleen aan de leiding met zes op zes, Sociedad en Rosenborg volgen met drie punten, Vardar telt nog geen enkel punt.

Photo News Januzaj (l) speelde de hele wedstrijd bij Sociedad