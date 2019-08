Dendoncker wint met Wolverhampton in Europa League, ook Sels viert met Strasbourg DMM

08 augustus 2019

22u02 0

Wolverhampton Wanderers heeft in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League een ruime 0-4 zege geboekt bij het Armeense Pyunik. Dendoncker speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers uit Engeland.

De goals in Armenië kwamen van Doherty, Jimenez (2x) en Neves. De terugwedstrijd op Molineux is volgende week. Wolverhampton treft, bij kwalificatie, in de vierde, en laatste, voorronde van de Europa League de winnaar van de dubbele confrontatie tussen Torino en het Wit-Russische Soligorsk.

Andere Belgen in Europa League

Viktor Klonaridis werd bij AEK Athene vijf minuten voor rust naar de kant gehaald op bezoek bij het Roemeense Universitatae Craiova. De Grieken wonnen uiteindelijk met 0-2, door treffers van Mantalos en Livaja. Ognjen Vranjes (ex-Anderlecht) speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers.

Alex Craninx en Molde wonnen in hun heenduel met 3-0 van het Griekse Aris Saloniki. Craninx stond het hele duel tussen de palen en zag Eikrem en Hestad de thuisploeg al vroeg op een dubbele voorsprong brengen. Na de pauze kreeg Velez rood bij de bezoekers en legde Ellingsen de eindstand vast.

Stijn Wuytens en AZ bleven op 0-0 steken bij het Oekraïense Mariupol. De winnaar van deze confrontatie treft in de play-offronde mogelijk Antwerp, indien de Great Old in zijn derde voorronde zou afrekenen met het Tsjechische Viktoria Plzen.

Sels neemt met Straatsburg optie op play-offronde van Europa League

Matz Sels heeft met Straatsburg een goeie zaak gedaan in de derde voorronde van de Europa League. Het Franse team, met Sels de hele match tussen de palen, won de heenwedstrijd met 0-1 bij het Bulgaarse Lokomotiv Plovdiv. Aanvoerder Stefan Mitrovic (ex-Kortrijk en Gent) scoorde in de elfde minuut de enige goal.

Het Luxemburgse F91 Dudelange, het team van coach Emilio Ferrera, was met 3-1 te sterk voor het Estse Kalju. De Duitser Dominik Stolz was de held van de thuisploeg. Hij scoorde drie keer. Middenvelders Charles Morren en Antoine Bernier speelden de hele wedstrijd, net als rechtsachter Mohamed Bouchouari. Thibaut Lesquoy viel in de slotminuten in.

Het duel tussen het Kroatische Rijeka en het Schotse Aberdeen (met Funso Ojo 90 minuten op het veld) eindigde op een 2-0 zege voor de thuisploeg. De winnaar van de dubbele ontmoeting wordt de tegenstander van AA Gent in de play-offronde, als de Buffalo’s AEK Larnaca uitschakelen. De heenmatch in Cyprus eindigde op 1-1.