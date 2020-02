Deli excuseert zich: “Verkeerde reflex. Op verkeerde plek en op verkeerd moment” Redactie

27 februari 2020

23u46 0 Simon Deli had geen fijne avond in Manchester, maar toch viel er goed nieuws te rapen...😂🤸‍♂ pic.twitter.com/3Hv03EJk8w Play Sports(@ playsports) link

Antiheld Simon Deli stak de hand in eigen boezem in een korte reactie op Instagram. De centrale verdediger beging in minuut 22 onnodig hands. Hij kreeg rood en Man United een strafschop, die Bruno Fernandes omzette in de 1-0. “Ik verdien al deze woorden”, schrijft de 28-jarige Ivoriaan. “Mijn intentie was om de ploeg te helpen, zoals altijd. Jammer genoeg pak ik uit met een verkeerde reflex, op de verkeerde plaats en vooral op het verkeerde moment. Het spijt me enorm.”