De Turkse nachtmerrie van Genk-doelman Vukovic: “Alles verkocht in Australië om dan te horen: ‘Keer maar terug’” Kjell Doms in Turkije

25 oktober 2018

07u38 0 Europa League Noem het geen revanchegevoelens, maar Danny Vukovic (33) is vanavond gebrand op een sterke prestatie in Turkije. “Door die twee maanden Konyaspor raakte mijn carrière in het slop.”

Hij lacht als we er hem mee confronteren. “Moest je me daar echt aan herinneren?”, vraagt Danny Vukovic. De Australiër is de enige speler in de Genkse selectie met een Turkse link, zij het een kleine. Voor de 33-jarige Australiër is Racing Genk de eerste Europese club waarvoor hij uitkomt. Maar dat had ook anders kunnen lopen. In juni van 2011 maakt Vukovic de overstap van de Central Coast Mariners naar het Turkse Konyaspor. Twee maanden en geen enkele officiële wedstrijd later bleek zijn ondertekend contract nooit opgestuurd te zijn naar de Turkse voetbalbond.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN