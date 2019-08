De Laet is een tevreden man: “We hebben die goal gemaakt, dat is wat we vooraf wilden” Redactie

22 augustus 2019

Ritchie De Laet was achteraan een rots in de branding bij Antwerp. “We hebben onze goal gemaakt, dat wilden we. 1-1 is nog altijd een goeie stand om mee naar huis te gaan”, zegt de verdediger. “Volgende week moeten we er gewoon volledig voor gaan.” Dit keer mét Antwerp-aanhang. “Nu zonder supporters was belachelijk, om eerlijk te zijn. Ik denk dat ze volgende week nog gaan verschieten van onze fans.”

