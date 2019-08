De hoogtepunten van Antwerp-Viktoria Plzen, met de heerlijke goal van Rodrigues als orgelpunt TLB

Antwerp versloeg vanavond Viktoria Plzen in de heenmatch van de derde voorronde in de Europa League. De ‘Great Old' haalde het met 1-0, dankzij een geweldige treffer van Ivo Rodrigues. De Portugees krulde de openingstreffer op het halfuur prinsheerlijk in de verste (boven)hoek. Bekijk alle hoogtepunten van de partij in bovenstaande video.