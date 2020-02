De elf van Solskjaer doorgelicht: alles wat u moet en mag weten over de Mancunians tegen wie Club straks wil stunten TTV

20 februari 2020

Sergio Romero - doelman - 32 - Arg/Ita **

Wat moet u weten: krijgt de voorkeur op De Gea. Brak in Europa door bij het Nederlandse AZ Alkmaar aan de zijde van Maarten Martens.

Wat mag u weten: was samen met Mata en Shaw basisspeler toen United in 2015 met 0-4 won van Club. Reed in januari een peperdure Lamborghini van 200.000 euro in de prak op weg naar training.

Aaron Wan-Bissaka - rechtsachter - 22 - Eng/Con ***

Wat moet u weten: jeugdproduct van Crystal Palace, waarvoor United deze zomer 55 miljoen euro betaalde.

Wat mag u weten: groeide op in Londen, maar was fan van United. Tekende als eerste sinds David Moyes in 2013 een contract voor zes seizoenen op Old Trafford.

Victor Lindelöf - centrale verdediger - 25 - Zwe ***

Wat moet u weten: Zweedse international die in 2017 overkwam van Benfica. Kwam op voorspraak van Zlatan naar het United van Mourinho.

Wat mag u weten: liep als 5-jarig kind rond op straat rond in een shirt van Man United. Begon als doelman en was grote fan van Barthez.

Harry Maguire - centrale verdediger - 26 - Eng ****

Wat moet u weten: aanvoerder van United. Tweede duurste aankoop ooit na Pogba: werd voor maar liefst 87 miljoen euro overgenomen van Leicester City.

Wat mag u weten: was een begenadigd student en rugbyspeler. Ging in 2016 als supporter met vrienden naar het EK in Frankrijk nadat hij met Hull City naar de Premier League gepromoveerd was.

Luke Shaw - linksachter - 24 - Eng **

Wat moet u weten: brak door bij Southampton nadat hij door Chelsea was weggestuurd. Haalde na een dubbele beenbreuk tegen PSV in zijn debuutjaar voor United nooit meer zijn beste niveau.

Wat mag u weten: is verslaafd aan het spel ‘Call of Duty’. Kampt altijd met overgewicht, werd door Mourinho publiek een ‘dommerik’ genoemd.

Andreas Pereira - middenvelder - 24 - Bra/Bel **

Wat moet u weten: in Duffel geboren Braziliaan. Vierde in 2018 zijn debuut voor Brazilië in een oefenwedstrijd en kan in principe nog voor de Rode Duivels kiezen, wat evenwel niet zal gebeuren.

Wat mag u weten: speelde voor Lommel en PSV alvorens op 14-jarige leeftijd naar United te verhuizen. Werd voor zijn doorbraak uitgeleend aan Granada en Valencia.

Nemanja Matic - middenvelder - 31 - Ser/Slo ***

Wat moet u weten: ervaren Servische middenvelder, ex-Chelsea. Werd als aanvallende middenvelder omgeschoold tot een meer controlerende middenvelder.

Wat mag u weten: weigerde in 2013 voor Servië te spelen nadat bondscoach Sinisa Mihajlovic hem vijf keer op rij op de bank hield. Stille kracht, die nooit opvalt.

Bruno Fernandes - middenvelder - 25 - Por ****

Wat moet u weten: toptransfer in de wintertransfer, waarvoor United 55 miljoen euro aan Sporting Lissabon betaalde. Is meteen populair bij de fans. Type Kevin De Bruyne - goeie trap, technisch sterk en meester van de pass.

Wat mag u weten: verscheurde in alle impulsiviteit zijn contract bij Sporting toen hooligans het oefencomplex aanvielen. Kwam later op zijn stappen terug.

Juan Mata - middenvelder - 31 - Spa ***

Wat moet u weten: spelmaker van United, die met Spanje het EK en WK won, alsook de Champions League met Chelsea.

Wat mag u weten: was samen met Santi Cazorla mede-eigenaar van de club uit zijn geboortestad, Oviedo. Heeft in Manchester zijn eigen restaurant.

Odion Ighalo - spits - 30 - Nig/Ita **

Wat moet u weten: wordt sinds januari geleend van het Chinese Shenhua. Kende daarvoor een bescheiden loopbaan bij onder anderen Udinese, Granada en Watford.

Wat mag u weten: international en ploegmakker van Dennis. Vierde maandag op Chelsea zijn debuut in de blessuretijd.

Daniel James - vleugelspits - 22 - Wal/Eng **

Wat moet u weten: bijzonder snelle aanvaller. Welshe international, die deze zomer overkwam van Swansea.

Wat mag u weten: zijn vader overleed vorig jaar aan een slepende ziekte, vlak voor zijn transfer naar Man United.