De Cuyper (19) na grote debuut tegen Man United: “Uitzonderlijk, maar ik deed net hetzelfde als bij een beloftematch” ABD/GVS

20 februari 2020

21u45

Bron: Eigen berichtgeving en Sporza 2 Europa League Een debuut dat hij nooit nog zal vergeten. Linkervleugelspeler Maxim De Cuyper (19) speelde zijn eerste profmatch uit zijn carrière. In de Europa League, tegen Manchester United. Er zijn slechtere teams om tegen te debuteren. “Maar ik deed wat ik altijd doe.”

Een onuitgegeven elftal. Mét youngster Maxim De Cuyper in de basis. Coach Philippe Clement durfde opnieuw - hij liet ook Charles De Ketelaere zijn debuut vieren op het Europese toneel. Tegen United nam De Cuyper vooral de linkerflank voor zijn rekening in de klassieke 3-5-2-formatie van Club Brugge. De positie die hem het best ligt met zijn loopvermogen. Naar verluidt is het een timide jongen, maar eens op het veld een leidersfiguur. Dat bewees hij al bij de beloften, waar hij aanvoerder is.

Opvallend: vorige week miste De Cuyper - als beste man op het veld - nog in de penaltyreeks in de Youth League-barragematch tegen Rennes. ‘t Was een domper, maar nu volgde het grote debuut. “Het is uitzonderlijk dat ik tegen United mijn debuut mag vieren”, vertelde de 19-jarige vleugel bij Sporza. “Wanneer ik wist dat ik ging spelen? Twee dagen geleden vertelde de coach mij dat ik me moest klaar houden. Vandaag was er dan die honderd procent zekerheid. Dat was top. Ik voelde vlak voor de match wel wat spanning, maar in de dagen daarvoor ging het wel.”

De Cuyper ving de wedstrijd aan als een andere. “Dit was hetzelfde als bij de beloften, alleen waren er hier meer mensen. Maar zowel bij de aanvallende als de verdedigende acties probeer ik altijd mijn best te doen. Ik deed dus wat ik altijd doe.” Het vertrouwen van Clement was daarbij belangrijk. “Hij vertelde mij: ‘alles wat je goed doet, is in jouw voordeel. Alles wat je slecht doet, pak ik op mij’. Dat is enorm positief als je zoiets te horen krijgt. Dan krijg je die extra boost.” En nu, het vervolg? “Ik moet me elke dag op training honderd procent geven. Dan zien we wel.”