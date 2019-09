David loodst Gent naar zege tegen Saint-Étienne, al was het nog bibberen na monumentale blunder Kaminski YP / TLB

22u49 6 KAA Gent GNT GNT 3 einde 2 StE StE AS Saint-Etienne Europa League AA Gent is met een zege begonnen aan de Europa League. Tot minuut 75 was er geen vuiltje aan de lucht voor de Buffalo’s tegen Saint-Étienne. Maar met een pijnlijke blunder bracht Gent-doelman Thomas Kaminski de spanning terug in de match. De Fransen gingen in het slotkwartier vol op zoek naar de gelijkmaker, maar die vonden ze uiteindelijk niet meer: 3-2. Goudhaantje Jonathan David scoorde twee keer.

AA Gent bevestigde in de beginfase al het goede van de voorbije weken. Al in minuut 2 zette Yaremchuk op links zijn turbo aan en de 34-jarige Loïc Perrin voelde het overal kraken. De voorzet viel niet bij een ploegmaat, maar in de rebound was David er snel bij om de bal in doel te koppen. De Canadees heeft de gave om op de juiste plek te staan, zo bleek andermaal. En als dan ook nog eens de verstandhouding met de collega’s voorin opperbest is... Depoitre zette het Gentse goudhaantje met een heerlijk hakje op weg naar zijn (geweldige) tweede van de avond. De spits wiste zo de gelijkmaker van Khazri uit - ook die mocht er zijn.

Na de pauze nam Gent wat gas terug. Kaminski moest redding brengen op een vrijschop van Khazri, maar veel gevaarlijker werden ‘Les Verts’ niet. Net voorbij het uur kon Perrin de netten wel doen trillen, maar de verdediger deed dat aan de - voor de Fransen - verkeerde kant. Geen vuiltje aan de lucht voor Gent, maar een flagrante flater van Kaminski bracht daar verandering in. De bezoekers kwamen op 3-2 en gingen vol op zoek naar een puntje. Gent bibberde, maar hield -ondanks een bal op de paal van ex-Anderlecht-spits Beric- wel stand. In de andere match in groep I won Wolfsburg op eigen veld tegen Oleksandriya.