Crisis bij volgende tegenstander AA Gent ondanks kwalificatie: coach veegt eigen bestuur de mantel uit en dreigt met vertrek VDVJ

17 augustus 2018

03u00 0 Europa League AA Gent zal het graag lezen. Bij Bordeaux, tegenstander in de volgende ronde, heerst nu al crisis. Gisteren kwalificeerden de Fransen zich nochtans eenvoudig tegen Mariupol, maar coach Gustavo Poyet haalde vervolgens snoeihard uit naar zijn bestuur. Reden: de verkoop van spits Gaëtan Laborde aan Montpellier enkele uren eerder.

"Het is een schande", foeterde de Uruguayaan. "Ik smeekte om hem niet te verkopen tot we een vervanger hadden. Bij mijn aankomst in het hotel was Gaëtan er niet. Na een telefoontje bleek hij in Montepellier te zitten - niemand vertelde me iets."

Een kokende Poyet dreigde zelfs met een vertrek. "Dit is de ergste dag sinds mijn komst bij deze club. Echt, ik heb geen zin meer om verder te doen. Morgen (vandaag, red.) spreek ik met mijn makelaar. Nadien neem ik een beslissing over mijn toekomst."

Eerder waren er al spanningen rond de transferpolitiek bij Bordeaux. Smaakmaker Malcom trok voor 42 miljoen naar Barcelona. Alleen bleven vervangers uit. Pas begin augustus haalde de club met Samuel Kalu (ex-Gent) zijn eerste versterking - geen enkele club uit de Ligue 1 deed later zijn eerste aankoop. Nadien volgden wel nog Toma Basic en Sergi Palencia.

