Coach Montanier verwacht Standard-storm tegen lastig Fehérvár: "Bij nader inzien toch liever tegen Reims gespeeld"

30 september 2020

16u34

Nog een obstakel staat tussen Standard en de derde opeenvolgende groepsfase in de Europa League: het Hongaarse Fehérvár. "Ik verwacht morgen een storm van Standard", aldus coach Philippe Montanier - al staat wel een vraagteken achter Obbi Oulare.

Oulare ontbrak vanochtend op de ochtendtraining van Standard: hij beperkte zich tot wat fitness. Net als vorige week ondervond hij last aan de voet, al had dat hem niet belet aan te treden tegen Zulte Waregem afgelopen weekend. “We wachten morgen af of hij zich speelklaar voelt”, zei Montanier. De Standardtrainer blikte deze namiddag samen met Mehdi Carcela vooruit op het treffen tegen Féhervar die de poort kan openen naar de groepsfase van de Europa League.

Ik zag bij Fehérvár een ervaren ploeg met veel techniek en dynamiek. Ik schat de ploeg hoger in dan onze vorige tegenstander Vojvodina Philippe Montanier

Montanier heeft zijn mening over het niveau van Fehérvár intussen bijgesteld, na analyse van de match tussen Reims en Fehérvar in de vorige ronde. “Ik had op voorhand gezegd liever niet tegen Reims zou spelen, maar na dat duel zeg ik dat liever toch tegen Reims had gespeeld. Fehérvár heeft zich logisch geplaatst. Ik zag een ervaren ploeg met veel techniek en dynamiek. Ik schat de ploeg hoger in dan onze vorige tegenstander Vojvodina.” De naam Fehérvár mag dan niet bekend in de oren klinken, ook dat is relatief. “Zij die het Europese voetbal volgen, weten dat het om het oude Videoton gaat. En die ploeg heeft in het verleden wel vaker Europees gestunt.”

Om zich nog beter over de tegenstander te informeren belde Montanier met zijn Franse collega David Guion, trainer van Reims. “We hebben lang van gedachten gewisseld. Tegen Reims speelde Fehérvar in een 5-4-1. Het is geen ploeg die zich voor het doel parkeert, ze kunnen wel razendsnel uitbreken.”

Het stempel “favoriet” wil Montanier niet op Standard kleven. Hij verwacht wel een veel scherper Standard dan tegen Zulte Waregem. Daar had de coach zelf een hand in, hij liet toen wel héél veel sterkhouders rusten. Laifis, Raskin, Cimirot en Carcela zullen morgen wel aan de aftrap staan. De spirit zit goed, verzekerde Montanier. Op de vraag of de groep stress heeft, grapte hij ironisch richting Carcela: “Mehdi, is er stress? Jij bent toch een voorbeeld op het niveau van stress…” Niet dus. Montanier: “De groep is kalm, maar dat is de stilte voor de storm morgen.”

Carcela stond aanvankelijk op een zijspoor onder Montanier, maar is nu krediet aan het opbouwen. Al zegt Carcela ook zelf dat hij nog niet de oude is, de Carcela van vorig seizoen voor de coronalockdown. “Maar ik ben op de goede weg.” Montanier stelt dat hij nooit het vertrouwen in Carcela verloor. “Dat hij eerder niet speelde was een kwestie van niveau. Mehdi is een hypergevoelige speler. Maar vandaag is hij terug belangrijk voor de ploeg. Hij is een artiest die de tegenstander uit evenwicht kan brengen. Johan Cruijff zei eens dat je een goede speler niet alleen herkent aan de drie minuten per match dat ze de bal hebben, maar ook aan de 87 minuten dat ze niet de bal hebben. Mehdi heeft daarin ook progressie gemaakt. Ook zonder bal is hij offensief en defensief actief.”

Voor Montanier zou het bereiken van de EL-groepsfase een primeur zijn in zijn trainerscarrière. Al is hij na zijn passage als coach van Real Sociedad tussen 2011 en 2013 niet snel meer onder de indruk: “Toen speelde ik ook tegen Real Madrid of het Barcelona onder Pep Guardiola. In Spanje is het alsof je om de twee weken tegen een ploeg speelt van de Europa League of Champions League. Maar ik zag ook de tegenstanders van Standard in de twee vorige campagnes van de Europa League. Frankfurt, Arsenal, Sevilla… dat waren mooie affiches. De spelers hebben allemaal zin om dat opnieuw te beleven, maar we zijn er nog niet…”

Tot slot wou Montanier nog een woordje kwijt over de selectie van Zinho Vanheusden voor de Rode Duivels: “Ik ben daar niet verbaasd over. Zinho heeft een enorm potentieel, met wat hij al op zijn leeftijd gerealiseerd heeft. Hij heeft een grote toekomst bij de Rode Duivels.