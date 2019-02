Club verwijst ongeslagen reeks van 31 matchen voor Salzburg naar de prullenmand DMM

14 februari 2019

22u54 21 Club Brugge CLU CLU 2 einde 1 SAL SAL Red Bull Salzburg Europa League Het grote gelijk van Leko. Club Brugge won na een sterke tweede helft van Salzburg in de Europa League. Blauw-zwart zette een 0-1-achterstand recht na de rust. Met dank aan Wesley en twee vroege wissels van coach Ivan Leko.

Ongeslagen in de Europa League en ook soeverein in Oostenrijk. Salzburg presenteerde zich op Jan Breydel als een ploeg in vorm. De tegenstander van Club Brugge verloor dit seizoen nog geen wedstrijd en was met vorig seizoen meegerekend 31 wedstrijden ongeslagen. Bovendien mikt het na de halve finale in de Europa League van vorig jaar voluit op Europees succes.

Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken dus voor Club. De Bruggelingen merkten dat meteen aan het fysiek sterkere spel van de Oostenrijkers. Hoge druk werd gecombineerd met snedige aanvallen. Blauw-zwart had het niet onder de markt in de eerste helft. Al zeker niet toen de bezoekers een handje werden geholpen door doelman Horvath en de abominabele staat van het Brugse veld. De Amerikaanse doelman van Club gleed uit bij het uitkomen, maar stond vooral ook waar hij niet moest staan. Junuzovic profiteerde met een knappe lob en een vroege goal.

Veel kon Club niet inbrengen tegen de Oostenrijkse heerschappij. Een schot van Vanaken en eentje van Vormer. Dat waren de grootste wapenfeiten in een voorts mindere eerste helft. Dat wist ook Ivan Leko. De Kroaat begon het tweede bedrijf van de partij met een dubbele wissel. Diatta en Poulain voor een bleke Cools en Amrabat.

Het waren ingrepen die loonden. Club probeerde zijn voet naast Salzburg te zetten en dat lukte gaandeweg. Vanaken, Wesley en Dennis waren de exponenten. Die laatste schoot een verdiende goal tegen de de kruising. Geen nood, want luttele seconden later was het effectief prijs. Denswil klim hoger dan alles en iedereen. Club had zijn gelijkmaker te pakken.

Nog was het niet voorbij. Salzburg kwam plots minder venijnig voor de dag, terwijl Club bleef proberen. Tien minuten voor affluiten volgde de volledige ontlading op Jan Breydel. Wesley bekroonde zijn partij met een kopbal voorbij doelman Walcke. 2-1 na negentig minuten voetbal. Club heeft zowaar de beste papieren voor de terugwedstrijd in Salzburg.

.@RedBullSalzburg verloor niet van 27 mei 2018 tot 14 februari 2019, toen kwam het naar Jan Breydel... :muscle::flag-be: pic.twitter.com/ymy546qqQj Play Sports(@ playsports) link

Salzbug-coach: “Club Brugge heeft zege verdiend”

Salzburg heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden in het Jan Breydelstadion. Club Brugge trok met 2-1 aan het langste eind in de heenmatch van de zestiende finales van de Europa League. “Club Brugge heeft deze overwinning verdiend”, verklaarde Salzburg-coach Marco Rose na afloop.

In Brugge kwam er voor Salzburg een einde aan een reeks van 31 wedstrijden zonder nederlaag. “Onze prestatie was nochtans solide”, stelde Rose. “Het was een lastige wedstrijd tegen een fysiek sterke tegenstander. Het was zwaar, die eerste match in twee maanden. Maar dat wisten we op voorhand. Vooral in de tweede helft deed Club Brugge het goed, ze hebben de overwinning dan ook verdiend.”

Rose haalde ook de slechte staat van het veld aan. “Het terrein lag er beter bij dan ik gedacht had. Maar eigenlijk zou er op dit veld geen Europese wedstrijd mogen plaatsvinden.” De Salzburg-coach gelooft zeker nog in een goede afloop. “Als we thuis een doelpunt maken en geen goal slikken, dan stoten we door. Deze 2-1 is geen droomuitslag. Maar we maken zeker nog kans op de volgende ronde.”