Club-verdediger Deli trekt grote ogen op Old Trafford: "Toen ik jong was, keek ik op tv naar Man United. En nu sta ik hier..."

“Een droom die werkelijkheid wordt." Club-verdediger Simon Deli was onder de indruk bij het betreden van Old Trafford, waar hij het vanavond met blauw-zwart opneemt tegen Manchester United. “Toen ik jong was keek ik naar Man United op de televisie, en nu ben ik hier. Ik ben trots”, aldus de Ivoriaan. “Ze zullen als gekken op ons afstormen. Om ons te doden, maar we zijn er klaar voor. Ik hoop dat we, met de hulp van God, naar huis kunnen gaan met de kwalificatie.”