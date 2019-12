Club Brugge treft Manchester United in Europa League, AA Gent speelt tegen AS Roma XC

16 december 2019

13u28 50 Europa League Club Brugge en AA Gent kennen hun tegenstander in de zestiende finales van de Europa League. Blauw-zwart neemt het op tegen Manchester United. De Buffalo’s kruisen de degens met AS Roma. Mooie affiches.

Club was in tegenstelling tot Gent geen reekshoofd bij de loting. Met Manchester United treft blauw-zwart, dat met 3 op 18 derde werd in zijn Champions League-groep, de huidige nummer zes uit de Premier League. De Engelsen wonnen hun poule in de Europa League voor het Nederlandse AZ. “Ik heb Club tegen PSG en Real Madrid gezien”, sprak Ole Gunnar Solskjaer na de loting. “Op een of twee zure nederlagen na, hebben ze daarin getoond over een goeie ploeg te beschikken. Wel grappig dat ik hun tweede keeper, Ethan Horvath, nog onder mij bij Molde heb gehad. Dat wordt een leuk weerzien. Het worden twee zware matchen, maar dat zijn ze vanaf deze fase allemaal hoor”, aldus de trainer van de ‘Red Devils’.

AA Gent, dat eveneens zijn poule in de Europa League won, werd als reekshoofd gekoppeld aan AS Roma, de nummer vier uit de Serie A. De Romeinen werden tweede in hun Europa League-poule na het Turkse Basaksehir. De wedstrijden worden op 20 en 27 februari 2020 afgewerkt. Club Brugge speelt eerst thuis, Gent begint op verplaatsing.

De Buffalo’s hebben tevens geen goede herinneringen aan AS Roma. Tien jaar geleden kreeg AA Gent in de Europa League een flink pak slaag van de Italianen. ’t Werd destijds 1-7 in het Ottenstadion. Een week eerder won Roma de heenmatch met 3-1.

Ook Club Brugge speelde in het verleden tweemaal tegen Manchester United. Vier jaar geleden namen beide teams het tegen elkaar op in de play-offronde van de Champions League. Op Old Trafford werd het 3-1 na een late goal van Marouane Fellaini. In Brugge ging Club met de billen bloot: 0-4.

De affiches in de zestiende finales van de Europa League:

Wolverhampton (Eng) - Espanyol (Spa)

Sporting (Por) - Basaksehir (Tur)

Getafe (Spa) - Ajax (Ned)

Bayer Leverkusen (Dui) - Porto (Por)

FC Kopenhagen (Den) - Celtic (Sch)

APOEL FC (Cyp) - Bazel (Zwi)

CFR Cluj (Roe) - Sevilla (Spa)

Olympiakos (Gri) - Arsenal (Eng)

AZ (Ned) - LASK (Oos)

Club Brugge (BEL) - Manchester United (Eng)

Ludogorets (Bul) - Inter (Ita)

Eintracht Frankfurt (Dui) - Salzburg (Oos)

Shakhtar Donetsk (Oek) - Benfica (Por)

Wolfsburg (Dui) - Malmö (Zwe)

AS Roma (Ita) - AA Gent (BEL)

Rangers (Sch) - Braga (Por)

