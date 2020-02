Club Brugge is minstens de evenknie van Manchester United, maar geeft bonus weg na ongelukkige tegentreffer ODBS/YP/GVS

20 februari 2020

20u46 44 Club Brugge CLU CLU 1 einde 1 MUN MUN Manchester United Europa League Verdorie toch, Club. Een ideale uitgangspositie (1-0) verspeeld tegen een Manchester United lang niet op z’n sterkst. Na een jeugdzonde van een verder prima debuterende Maxim De Cuyper (19) bovenop een inschattingsfout van Mechele. En nadat Kossounou na de pauze dé kans op de zege liet liggen. 1-1 en zo wordt de terugmatch van de zestiende finales in de Europa League op Old Trafford een erg linke boel.

Het werd de wedstrijd van de beginnersfouten. Brandon Williams, Manchesterjonkie van 19, die zich liet vangen bij een lange maar vooral slimme haal van Mignolet. Ook Sergio Romero, 32 nochtans, deed zijn duit in het zakje. Dennis, de gevaarlijkste Club-aanvaller, profiteerde met een goeie lobbal. U leest het: Williams, Romero: dit was zoals verwacht een veredeld B-elftal dat Solksjaer Jan Breydel had ingestuurd. Afwachten of de Noorse coach onder druk volgende week voor een zelfde elftal kiest.

Voor die openingsgoal was Club er via weer Dennis ook al dichtbij, toen hij onderuit gehaald werd gehaald door Romero en zijn aflegger door zowel Vanaken als De Cuyper gemist zag. En de allerbeste kans in de tweede helft was voor Kossounou, na voorbereidend werk van Dennis en Schrijvers. De Ivoriaan, die eerder ontsnapte met een slechte terugspeelbal, trapte onbegrijpelijk naast. Man United had weliswaar ook kansen. Grote kansen. Met knappe parades op schoten van Andreas en vooral Martial hield hij Club recht. Maar toen hij De Cuyper wel heel gevaarlijk zag uitgooien richting Mechele, moest ook de Rode Duivel zich gewonnen geven. Martial liep er ongenadig Mechele af. Zonde.