Club Brugge en Racing Genk kennen deze middag tegenstanders in zestiende finales Europa League YP

17 december 2018

06u29

Bron: Belga 0 Europa League Club Brugge en Racing Genk gaan deze middag als enige twee overgebleven Belgische clubs in Europa de trommel in voor de loting van de zestiende finales in de Europa League.

Als groepswinnaar is Racing Genk reekshoofd bij de loting. De Limburgers hebben dan een beschermde status en ontlopen zo heel wat topploegen. Uit de Champions League kunnen ze Napoli, Valencia, Inter en Benfica niet treffen. Mogelijke tegenstanders die uit het kampioenenbal komen zijn Viktoria Plsen, Shakhtar Donetsk en Galatasaray. Club Brugge en Racing Genk kunnen elkaar niet kruisen in de zestiende finales en ook Malmö zal de tegenstander niet zijn. De Zweden komen immers als verrassende nummer twee uit de groep van de Limburgers.

Uit de Europa League ontlopen ze alvast de groepswinnaars Eintracht Frankfurt, Villarreal, FC Sevilla, Dinamo Kiev, Chelsea, Betis, Arsenal, Dinamo Zagreb, Zenit, RB Salzburg en Bayer Leverkusen. Mogelijke tegenstanders zijn BATE, Rennes, Krasnodar, Rapid Wien, Lazio, Olympiakos, Sporting, Fenerbahçe, Slavia Praag, Celtic en Zürich. "Ik heb nog geen favoriete tegenstander", gaf Genk-coach Philippe Clement donderdag toe. "Lange verplaatsingen zou ik liever vermijden, gezien het drukke schema dat we hebben.”

Club Brugge eindigde niet bij de beste vier derdes in de Champions League en heeft zo geen beschermde status in de Europa League. Voor de Bruggelingen zal er vandaag dus een reekshoofd uit de bus komen.

Genk en Club Brugge zijn de enige Belgische ploegen die de trommel ingaan. Standard sneuvelde donderdag nog op de slotspeeldag van de EL-groepsfase en Anderlecht was al langer zeker van de uitschakeling. AA Gent geraakte in de zomer niet voorbije de voorrondes.