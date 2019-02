Clement verwacht opnieuw moeilijk duel: "Slavia Praag blijft een heel stugge ploeg" XC

20 februari 2019

14u39

Bron: Belga 0 Europa League Philippe Clement heeft op de persbabbel vooruitgeblikt naar de terugwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League tegen Slavia Praag. De heenwedstrijd in Praag eindigde op 0-0, morgen verwacht de Genk-coach opnieuw een moeilijk duel.

Clement kon daarnaast geen nieuws meegeven in de zaak rond Alejandro Pozuelo. Genk onderhandelt woensdag met vertegenwoordigers van Toronto omtrent een eventuele overgang van de Spanjaard naar de MLS-club. De spelmaker trainde in de voormiddag gewoon mee met Genk.

"We zullen donderdag zeker met een andere ploeg spelen", opende Clement. "Fiolic (in Praag nog basisspeler, red.) haalde de selectie niet. Ik kan jullie verder niets vertellen over de inzetbaarheid van Pozuelo. Zijn situatie is ongewijzigd. Ongetwijfeld zullen de onderhandelingen van vandaag een invloed hebben op de beslissing of hij kan spelen donderdag of niet. Pozuelo is nog steeds een speler van Racing Genk en zolang hij zijn selectie op training verdient, zal hij erbij zijn."

Clement had, net als voor het heenduel, een hoge pet op van Slavia Praag. "Ik heb weinig bijgeleerd in de heenwedstrijd", aldus de Genkse T1. "Ik kende Slavia Praag al als een heel stugge ploeg, die in de poulefase maar drie tegentreffers kreeg. Ze hebben niet voor niets Bordeaux en FC Kopenhagen uitgeschakeld. We hebben in Praag enkele kansen gehad, vooral in de tweede helft. Maar het is een moeilijk te kraken blok. Ze doen met heel de ploeg nauwgezet hun defensief werk en kunnen bovendien snel omschakelen. Het is een sterk geheel, met weinig individuele uitblinkers. Enkel Miroslav Stoch steekt er misschien een beetje bovenuit. De kansen blijven voor mij 50-50."

Tussen de dubbele Praagse confrontatie verloor Genk ook nog met 3-1 bij Club Brugge. "Maar die match zit niet meer in mijn hoofd", besloot Clement. "We gaan hier donderdag op een goed veld spelen, niet in een zandbak zoals in Brugge. We gaan ons eigen spel spelen, combineren. Slavia Praag zet over het hele veld druk, dus we zullen zuiver moeten zijn in onze passing en daarenboven snel kunnen spelen. In de tweede helft in Brugge vond ik ons ook al beter. We zijn opgestaan, maar spijtig genoeg scoort Club na onze 2-1 meteen de 3-1. Daarmee was de match meteen gedaan.”