Clement over clash met Manchester United: “We hebben écht een mirakel nodig” TLB

19 februari 2020

14u46 0 Europa League Club Brugge is morgenavond aan zet in de zestiende finales van de Europa League. Doelman Simon Mignolet en trainer Philippe Clement blikten zonet vooruit naar de clash met Manchester United. Man United kent een moeilijk seizoen en mist sterren als Rashford en Pogba, maar het Brugse duo blijft voorzichtig.

“Om Manchester United uit te schakelen, heb je écht een echt mirakel nodig.” Philippe Clement leeft nuchter toe naar de match tegen de Engelse grootmacht. Dat dit hét moment is om Man U te treffen, wilde Clement niet gezegd hebben. “Mensen die dat denken, hebben niet naar de recente geschiedenis gekeken. Akkoord, United heeft een moeilijk seizoen. Maar ze wonnen op Manchester City en Chelsea en snoepten punten af van Liverpool. Er is heel veel kwaliteit in hun groep.”

Maar anderzijds gelooft Clement wel in een stunt. “Je hebt Europese jaren waarin je een mirakel verricht. We gaan ons uiteraard volledig smijten. Dit zijn twee wedstrijden waarin we niks te verliezen hebben. Veel jongens kijken ernaar uit. Matchen als deze bezorgen mijn spelers energie.”

Club zal het wel zonder de snelheid van Diatta moeten doen. “Krépin zit met overbelasting aan zijn adductoren. We weten niet hoelang hij out zal zijn. Ik zie deze week dat er een paar jongens met fysieke ongemakken zitten. Ik ga daar rekening moeten mee houden. We hebben vier wedstrijden op acht dagen tijd. Ik zal genoeg moeten roteren. Maar ik ben geen trainer die denkt in problemen. Thuis tegen PSG was Vormer geschorst en toen heeft De Ketelaere zijn eerste wedstrijd gespeeld. Dat was een ontdekking. Ik zal andere jongens kansen geven.”

Mignolet: “United zal uitgaan van eigen sterkte”

Mignolet nam het als ex-speler van Liverpool al vaak op tegen Manchester United. De doelman kijkt er naar eigen zeggen wel naar uit om eens een ander soort wedstrijd te spelen. “Man United zal van eigen sterkte uitgaan. Terwijl we in de competitie, op Jan Breydel, meestal een ploeg tegenover ons krijgen die zich wat ingesteld heeft op ons spel. Dus voor mijn ploegmaats kan dat misschien wel een verademing zijn om eens op een andere manier te spelen. We hebben de beelden bekeken en weten hoe ze spelen. Ze hebben veel individueel talent, dat bewezen ze ook met hun zege tegen Chelsea.”

“Het is leuk om nog eens tegen een Engelse ploeg te spelen. Ik ben een deel van het geheel en als we de nul willen houden, zal ik dat niet alleen kunnen doen. We moeten in eerste instantie een goede organisatie neerzetten om een goede uitgangspositie te hebben voor de match op Old Trafford. Dat we een goede tegenstander zullen treffen, is zeker. Maar tegen Real Madrid en PSG hebben we getoond dat ook wij tot iets in staat zijn.”