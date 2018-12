Clement en Genk zijn uit op revanche tegen Sarpsborg: “Spelen voor een draw past niet in onze filosofie. We willen winnen” KDZ

12 december 2018

15u14 0 Europa League Racing Genk zint op revanche. Sarpsborg diende de Limburgers begin oktober hun eerste nederlaag van het seizoen toe. “We zijn zeker uit op revanche”, vertelde Clement zopas op de persconferentie voor het laatste duel in de groepsfase van de Europa League van morgen. “Al beseffen we zelf ook goed genoeg dat we niet onze beste partij hebben gespeeld in Sarpsborg.”

Genk had het moeilijk met de fysieke aanpak van de Noren. Clement verwacht morgenavond ook een potige tegenstander. “Voor hen is dit de laatste wedstrijd van het jaar, zij zullen tot het uiterste gaan en ik verwacht van mijn jongens hetzelfde. Voor het seizoen hadden we de poulefase van de Europa League als doel gesteld, dat hebben we gehaald. Maar we blijven hongerig, we willen meer, we willen die kwalificatie voor de volgende ronde.”

De kaarten zijn duidelijk. Als Genk wint zijn ze zeker van groepswinst, ook bij een gelijkspel is Genk zeker van kwalificatie voor de 16de finales maar kan Besiktas nog naar de eerste plaats springen, gaat Genk onderuit tegen Sarpsborg dan zit het Europese avontuur er onherroepelijk op. “We weten dat we voldoende hebben aan een punt, maar spelen voor een draw past niet in onze filosofie. Wij gaan voor de overwinning. Het is alleen jammer dat er op dit moment maar 12.000 tickets verkocht zijn. Onze supporters smeekten vorig seizoen voor Europees voetbal, ik hoop alsnog dat er veel mensen beslissen om ons te komen aanmoedigen.” Het kan voor Racing Genk een mooie Europese avond worden. Zij kunnen ze zich voor de vierde keer in vier campagnes verzekeren van Europees voetbal na de winterstop.