Clement blikt vooruit naar treffen met Bröndby: "Geen interesse in favorietenrol, enkel kwalificatie telt" Redactie

22 augustus 2018

15u02

Bron: Belga 0 Europa League Met de Deense vicekampioen en Bekerwinnaar Bröndby moet Racing Genk nog één obstakel overwinnen op weg naar de steeds lucratiever wordende groepsfase van de Europa League. Na de vlotte kwalificatie tegen Lech Poznan lijken de Genkenaars op papier sterker dan de Denen. "Het interesseert ons niet of we al dan niet favoriet zijn, enkel de kwalificatie telt", vertelde Genk-coach Philippe Clement in de Luminus Arena.

"Het zou fantastisch zijn om eind augustus al een eerste doel van het seizoen te bereiken. Makkelijk wordt dat echter niet: we hebben de ploeg de voorbije weken gevolgd en ook hun partijen van vorig seizoen gezien. Het is een taaie brok, een fysieke ploeg die hoog en veel druk zet. De uitdaging voor ons is om onder die druk uit te komen. Dit zal een stuk moeilijker zijn dan Poznan. Toen wonnen we thuis met 2-0, het zou een droom zijn om met zo'n uitgangspositie naar ginder te gaan", aldus Clement.

Met een 3-1 thuiszege tegen Charleroi hielden de Limburgers afgelopen weekend alvast een geslaagde generale repetitie. "En dan zijn er ook nog gelijkenissen tussen Charleroi en Bröndby. Beide ploegen zetten veel druk, zeker in het eerste deel van de wedstrijd. Ik ben niet zeker dat ze die pressing de volle negentig minuten kunnen volhouden. In de tweede helft zag je ook dat Charleroi het moeilijker had."

Volgens sommige waarnemers wordt het beste voetbal in België momenteel in de Luminus Arena gespeeld. Met een vlot parcours in Europa en een tien op twaalf in de competitie is er geen reden tot klagen. Bovendien kan Clement bij Genk beschikken over een zo goed als volledig fitte spelersgroep en is ook Marcus Ingvartsen op de terugweg na blessureleed. De heenwedstrijd tegen zijn landgenoten komt echter nog te vroeg. "Onze sterkte dit seizoen moet zijn dat we telkens in de tweede helft sterke, frisse jongens kunnen brengen. We moeten geduldig zijn, al is dat niet hetzelfde als naïef voetballen. Af en toe moet je gewoon naar de lange bal grijpen. En hier zie ik dan weer veel honger om in die poules te geraken. Mijn jongens dromen ervan zich te meten met de grote ploegen."

Voor Genk wordt het de eerste wedstrijd ooit tegen een Deense tegenstander. Coach Philippe Clement heeft meer ervaring. "Met Club Brugge hebben we zelfs al tegen Bröndby gespeeld, in het seizoen (2014-2015, red) waarin we de kwartfinale van de Europa League bereikt hebben. In die campagne moesten we zelfs drie keer naar Denemarken (Bröndby, FC Kopenhagen en Aalborg, red) en telkens gingen we door. Het Bröndby van toen was echter een hele andere ploeg, dat is niet meer vergelijkbaar. Ik herinner me nog wel de goede, positieve sfeer in het stadion, het was leuk om daar te spelen", besloot de Genkse T1.

De heenwedstrijd tegen Bröndby wordt donderdagavond gespeeld, de terugwedstrijd staat een week later geprogrammeerd. Die wedstrijden worden niet live uitgezonden op de nationale televisie, in tegenstelling tot de voorrondes van de Champions League waarin geen Belgische teams meer zitten. En dat terwijl de Europa League de voorbije jaren de melkkoe van het Belgische voetbal is geweest, het merendeel van de punten voor de Europese coëfficiënt wordt immers niet in de Champions League gescoord. "Tegen Poznan is TV Limburg nog in de bres gesprongen met een live-uitzending en ik denk dat ze daar zeer blij mee waren, want dat waren zeer leuke wedstrijden om naar te kijken. Live-uitzendingen van de EL-voorrondewedstrijden op nationale televisie is misschien iets voor de toekomst."

Genk-spits Samatta zet alles in het teken van kwalificatie voor groepsfase

Met vier doelpunten in zijn laatste drie wedstrijden - twee in de duels tegen Lech Poznan en nog eens twee thuis tegen Charleroi - heeft Genk-spits Ally Samatta zijn motor dit seizoen op gang getrokken.

Een spits leeft van doelpunten en dus kan 'Samagoal' zijn tevredenheid daarmee moeilijk wegsteken. Sinds hij meer dan tweeënhalf jaar geleden in de Luminus Arena neerstreek, is de nu 25-jarige Tanzaniaan echter steeds meer een ploegspeler geworden. "Tegen Bröndby is de zege van het team en de kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League het belangrijkste", benadrukte hij dan ook.

"Als spits hang ik af van de prestatie van het team: als ik scoor, heeft iedereen op het veld daar zijn aandeel in. Mijn doelpunten moeten zeges opleveren. Als ik twintig keer scoor en we winnen niets, heeft dat geen nut."

Coach Philippe Clement spreekt van een mentaliteitswijziging bij zijn aanvaller. "Hij weet nu dat een spits niet alleen moet scoren. Hij moet ruimte creëren, betrokken raken in het spel. Hij heeft zijn mentaliteit veranderd en nu slaagt hij daar in."

Samatta heeft zo een lang en leerrijk proces achter de rug - een aanpassing aan het voetbal in Europa. "Het was niet makkelijk om die mentaliteit te veranderen", moest hij toegeven. "Doelpunten maken beschouw ik nu als een bonus. Het gevoel zit goed en ik heb vertrouwen."