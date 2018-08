Clement: “Besiktas is favoriet in onze groep”, Genk kruist ook degens met Malmö en het Noorse Sarpsborg Kjell Doms

31 augustus 2018

13u53 0 Europa League Racing Genk neemt het in de poulefase van de Europa League in groep I op tegen het Turkse Besiktas, het Zweedse Malmö en het Noorse Sarpsborg. Dat is het resultaat van de loting in Monaco.

De eerste speeldag van de groepsfase staat op donderdag 20 september op de planning. Op donderdag 13 december valt tijdens de zesde en laatste speeldag het doek over de groepsfase.

Genk eindigde vorig seizoen op de vijfde plaats in play-off I van de Jupiler Pro League en won nadien de testwedstrijd om een Europees ticket tegen Zulte Waregem, winnaar van play-off II. De Limburgers moesten daardoor als eerste Belgische ploeg aan het nieuwe Europese seizoen beginnen, en drie voorrondes overleven om de poules te bereiken. Het team van coach Philippe Clement werkte zich hier achtereenvolgens voorbij het Luxemburgse Fola Esch, het Poolse Lech Poznan en het Deense Brøndby IF.

Clement: “Besiktas is favoriet in onze groep”

Twee trips naar Scandinavië en een citytrip naar Istanbul. Racing Genk misloopt een echte topaffiche, maar moet zich in deze groep zeker bij de eerste twee zien te scharen. “Malmö en Sarpsborg staan daar niet zomaar”, zegt Philippe Clement.

“We gaan Scandinavië veroveren zo lijkt het wel”, lachte Philippe Clement toen hij de tegenstanders van Racing Genk zag in de poulefase van de Europa League. Zijn ploeg was nog maar net terug van Brøndby en mag zich opnieuw maken voor een dubbele trip naar het noorden. “Ik kan die ploegen nog niet inschatten, ik wil ze eerst eens bekijken. Malmö heeft Midtjylland uitgeschakeld, Sarpsborg heeft Maccabi Tel Aviv gewipt, die staan daar niet zomaar. Dus op voorhand roepen dat we die klussen snel zullen klaren omdat het geen grote namen zijn, daar doe ik niet aan mee. Besiktas is voor mij wel een topploeg omdat daar toch een pak grote namen zitten. Quaresma, Pepe, Ryan Babel, dat zijn toch niet de minste. En met Karius hebben ze ook een goede doelman (glimlachje).”

Clement heeft overigens ook ervaring met het spelen tegen Besiktas. “Ik heb aan dat duel nog een gebroken teen overgehouden. Een paar dagen voor dat duel liep ik een barst in mijn teen op, tegen Besiktas speelde ik met een inspuiting en bleek dat hij na de wedstrijd gebroken was. Elke keer ik die teen zie denk ik aan Besiktas. We hebben toen verloren, maar de sfeer is daar wel top. Heel fanatiek en heel vurig, dat zijn leuke wedstrijden voor mijn spelers. Ik denk dat zij gezien hun budget favoriet zijn in onze groep.”