Chelsea zeker van volgende ronde, Hazard speelt een uur - Proto en Lukaku zien ook Lazio doorstoten Redactie

08 november 2018

21u11

Bron: Belga 0 Europa League Chelsea heeft op de vierde speeldag van de Europa League met 0-1 gewonnen bij BATE Borisov. Het is daardoor zeker van de zestiende finales. Eden Hazard maakte het eerste uur vol in een kansarme wedstrijd.

Hazard was in de eerste helft nog een van de meer bedrijvige spelers bij Chelsea, maar veel leverde dat niet op. Er kwam zelfs geen enkele kans op doel. Bij het eerste schot op doel na de pauze van Giroud (52.) was het wel meteen prijs voor de Blues. Zoals aangekondigd deed de kapitein van de Rode Duivels de wedstrijd niet uit, na 62 minuten werd hij naar de kant gehaald.

Chelsea heeft twaalf op twaalf en is zeker van de zestiende finales. Vidi, dat met 1-0 van PAOK won, is eerste achtervolger met zes punten.

Ook Lazio zonder Lukaku en Proto stoot door

Jordan Lukaku, die afgelopen weekend zijn comeback maakte na blessureleed, zat niet in de kern bij Lazio Roma. Silvio Proto, die op de eerste twee speeldagen nog onder de lat stond, zat op de bank. Lazio won met 2-1 van Marseille en is zeker van de zestiende finales met 9 op 12. Eintracht Frankfurt stoot eveneens door. De Duitsers hebben 12 op 12 na een 2-3 zege bij Apollon Limassol. Marseille en Apollon hebben slechts één punt en zijn kansloos uitgeschakeld.

Boli Bolingoli mocht een kwartier voor tijd invallen bij Rapid Wenen, dat het opnam tegen Villareal. Het bleef 0-0. Alles kan nog in groep G, want groepsleider Villareal heeft met zijn zes punten maar twee punten meer dan rode lantaarn Rapid.