Chelsea plaatst zich, Hazard speelt een uur - Boyata wint met Celtic - Proto en Lukaku zien Lazio doorstoten Redactie

08 november 2018

21u11

Bron: Belga 0 Europa League Chelsea heeft op de vierde speeldag van de Europa League met 0-1 gewonnen bij BATE Borisov. Het is daardoor zeker van de zestiende finales. Eden Hazard maakte het eerste uur vol in een kansarme wedstrijd.

Hazard was in de eerste helft nog een van de meer bedrijvige spelers bij Chelsea, maar veel leverde dat niet op. Er kwam zelfs geen enkele kans op doel. Bij het eerste schot op doel na de pauze van Giroud (52.) was het wel meteen prijs voor de Blues. Zoals aangekondigd deed de kapitein van de Rode Duivels de wedstrijd niet uit, na 62 minuten werd hij naar de kant gehaald.

Chelsea heeft twaalf op twaalf en is zeker van de zestiende finales. Vidi, dat met 1-0 van PAOK won, is eerste achtervolger met zes punten.

Ook Lazio zonder Lukaku en Proto stoot door

Jordan Lukaku, die afgelopen weekend zijn comeback maakte na blessureleed, zat niet in de kern bij Lazio Roma. Silvio Proto, die op de eerste twee speeldagen nog onder de lat stond, zat op de bank. Lazio won met 2-1 van Marseille en is zeker van de zestiende finales met 9 op 12. Eintracht Frankfurt stoot eveneens door. De Duitsers hebben 12 op 12 na een 2-3 zege bij Apollon Limassol. Marseille en Apollon hebben slechts één punt en zijn kansloos uitgeschakeld.

Boli Bolingoli mocht een kwartier voor tijd invallen bij Rapid Wenen, dat het opnam tegen Villareal. Het bleef 0-0. Alles kan nog in groep G, want groepsleider Villareal heeft met zijn zes punten maar twee punten meer dan rode lantaarn Rapid.

Boyata boekt met Celtic overwinning tegen RB Leipzig

Celtic heeft met 2-1 van het Duitse RB Leipzig gewonnen. De Schotten, met Dedryck Boyata de hele wedstrijd centraal achterin, blijven zo in de running voor de zestiende finales.

Kieran Tierney scoorde al na elf minuten, wat lang het enige doelpunt van de partij leek te gaan worden in Glasgow. Twaalf minuten voor tijd maakte Jean-Kevin Augustin gelijk, maar Odsonne Edouard (79.) kwam amper één minuut later met de winnende 2-1. Celtic komt door die zege op gelijke hoogte met Leipzig, beide teams tellen nu zes punten. Salzburg is met twaalf punten bijna zeker van de zestiende finales.

In groep D, de poule van Anderlecht, won Dinamo Zagreb met 3-1 van Spartak Trnava. Zagreb is zeker dat het doorstoot met twaalf punten, Trnava kan met zijn drie punten eventueel nog Fenerbahçe inhalen, dat zeven punten telt. Anderlecht heeft één punt en is uitgeschakeld.

Bayer Leverkusen won in groep A met 1-0 van FC Zürich. Zowel de Duitsers als de Zwitsers zijn met negen op twaalf zeker van de zestiende finales. In groep E speelde Arsenal 0-0 gelijk tegen Sporting Lissabon, waardoor Arsenal met tien punten zeker is van de volgende ronde. Sporting is dat met zeven punten nog niet.

In groep F tot slot moest AC Milan vrede nemen met een 1-1-gelijkspel bij Real Betis, waardoor het naar de derde plaats terugvalt. Betis is leider met acht punten, Olympiakos won met 5-1 van Dudelange en is tweede met zeven punten, evenveel als de Italianen.