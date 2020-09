Charleroi stap dichter bij groepsfase Europa League: Carolo's rekenen na verlengingen af met Partizan XC

24 september 2020

21u26 6 Charleroi CHA CHA 2 einde 1 PBE PBE Partizan Belgrado Europa League Charleroi blijft ook foutloos in Europa. De Belgische competitieleider plaatste zich na verlengingen tegen Partizan Belgrado voor de laatste voorronde van de Europa League: 2-1. Daarin wacht het Poolse Lech Poznan.

Charleroi kreeg in de derde kwalificatieronde van de Europa League het Servische Partizan Belgrado voorgeschoteld. Een moeilijke opdracht voor de Carolo’s. “We moeten echt op een hoog niveau zijn, het maximum geven”, benadrukte de coach Karim Belhocine.

En Charleroi was op niveau. Kaveh Rezaei zag al vroeg zijn knal gestopt worden door Vladimir Stojkovic, maar Dorian Dessoleil was goed gevolgd en knalde de openingstreffer tegen de touwen. 1-0 na elf minuten, droomstart voor de Zebra’s.

Partizan probeerde te reageren, maar Charleroi gaf in de eerste helft quasi niets weg. ‘t Zag er goed uit, tot de Serviërs hun eerste kans na de rust meteen verzilverden. De ingevallen Seydouba Soumah knalde het leer in minuut 53 voorbij een kansloze Nicolas Penneteau.

Vervolgens kregen beide teams redelijk wat kansen, maar de netten trilden niet meer in reguliere speeltijd. Dat gebeurde wél in de tweede verlenging. Rezaei draaide een vrijschop via de eerste paal binnen: 2-1. Het doelpunt van de kwalificatie. Charleroi is een stap dichter bij de Europa League. In de vierde en laatste voorronde wacht het Poolse Lech Poznan.



