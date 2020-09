Charleroi-fans lijken corona even te vergeten tijdens viering buiten stadion, Bayat feest mee: “Controle ligt niet bij mij” Redactie

25 september 2020

00u06 124

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Na de felbevochten 2-1-zege van Charleroi tegen Partizan werd er stevig gefeest buiten het stadion. Enkele spelers én voorzitter Mehdi Bayat trokken de straat op om samen met de achterban de kwalificatie voor de laatste Europa League-voorronde te vieren. Tientallen fans troepten samen en van enige social distancing was onder hen geen sprake. Toch deelden de Carolo’s de beelden, onder meer van een dansende Bayat, op hun Instagram-pagina (zie boven).

Aan onze redactie doet Bayat zijn relaas over het gebeuren. “De politie van Charleroi kwam ons vertellen dat buiten het stadion fans aan het wachten waren en we hen met enkele spelers gerust konden vergezellen. Het is toch geschiedenis die we aan het schrijven zijn... Dus we gingen naar buiten, bouwden een klein feestje en gingen na enkele minuten weer weg. Akkoord, de afstandsregels bij de supporters werden niet gerespecteerd. En ja, we moeten zeker rekening houden met alle coronamaatregelen die er zijn. Maar dit waren pure emoties bij de fans... En het was buiten het stadion en de politie was aanwezig. Zij konden toch ingrijpen mochten ze dat nodig hebben geacht? Die controle ligt niet bij mij, hé. Ik ben niet de politie”, aldus de voorzitter.

Lees ook:

Charleroi stap dichter bij groepsfase Europa League: Carolo’s rekenen na verlengingen af met Partizan