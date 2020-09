Charleroi-coach Belhocine voor EL-voorronde tegen Partizan: “We beseffen dat we voor een moeilijke wedstrijd staan" Redactie

23 september 2020

17u35

Bron: Belga 0 Europa League Charleroi staat volgens coach Karim Belhocine donderdagavond voor een moeilijke opdracht tegen Partizan Belgrado in de derde voorronde van de Europa League. "Het is een ploeg die het gewend is Europees te spelen. Ook in eigen land draaien ze met hun internationals bovenin mee", vertelde hij daags voor de match.

"Het wordt een lastige confrontatie. We moeten echt op een hoog niveau zijn, het maximum geven. Alles wordt beslist in een match. We zullen er moeten staan morgen, alles geven en dan proberen een ronde verder te gaan", stelde de trainer van de Zebra's.

Belhocine heeft, op de langdurig geblesseerden Diandy en Bruno na, een volledig fitte kern ter beschikking. "Iedereen was vanmorgen klaar om te spelen. We recupereren Guillaume en Ryo." Gillet had de match van de competitieleider tegen Beerschot gemist, terwijl Morioka daarin uitviel met een rugblessure. "We beseffen dat we morgen voor een belangrijke en een moeilijke wedstrijd staan. Als we willen doorstoten, dan zullen we dat moeten verdienen", vervolgde Belhocine.

Bij de Serviërs spelen enkele oude bekenden van Belhocine, zoals verdediger Uros Vitas, met wie hij in het seizoen 2014-2015 de titel pakte met Gent. "Hij is een leuke jongen, een werker ook met een goeie rechtervoet. Centraal in de verdediging waren wij een beetje concurrenten van elkaar, voor een positie op de bank dan toch want het waren anderen die speelden", grapte de coach van de Karolo's.

Ook met Lazar Markovic wordt het een weerzien. "Hij was speler van Anderlecht toen ik er assistent was", herinnert Belhocine zich. "We zullen deze match voorbereiden zoals het hoort. Dat betekent heel geconcentreerd, met veel bescheidenheid, maar vooral ook met de wil om er volledig voor te gaan en zich geen vragen te stellen. We mogen nergens spijt van hebben.”