Ceci n'est pas un match: onze journalist zag in Anderlecht-Trnava een parodie op een voetbalwedstrijd Niels Vleminckx en Xander Crokaert

29 november 2018

20u45 0 Anderlecht AND AND 0 einde 0 SPA SPA Spartak Trnava Europa League 0-0. Anderlecht-Trnava ging nergens over. René Magritte zou zeggen: ‘Ceci n’est pas un match de foot.’

Impressie van de Anderlecht-kleedkamer, een uur voor de match. Coach Hein Vanhaezebrouck aan het tactisch bord: “Mannen, we kunnen niet meer overwinteren in Europa. Maar denk aan de supporters. Zij rekenen op jullie.” Denis Appiah knikt vastberaden en strikt zijn veters. Zijn eerste basisplaats sinds 15 september. Erop of eronder, denkt ie.

Hein: “We missen vandaag enkele jongens, maar het zijn dit soort wedstrijden waarin jullie kunnen bewijzen een basisplaats te verdienen.” Hij probeert oogcontact te maken met Morioka. De winteraankoop van 2,5 miljoen kijkt strak voor zich uit. Aanvoerder Didillon vuurt zijn ploegmaats aan door drie keer hard in z’n handschoenen te klappen. “Allez les gars. Eerste minuut.” Hein schraapt zijn keel: “Oh, nog één ding jongens.” De kleedkamer wordt muisstil. Hein: “Doe het voor de coëfficiënt.”

De goede verstaander heeft begrepen dat het bovenstaande een parodie is. Zoals eigenlijk de hele wedstrijd tussen Anderlecht en Trnava. Een parodie op een voetbalwedstrijd. ‘Ceci n’est pas un match de foot.’ Want waar gíng het eigenlijk over? Appiah, Kayembe, Lawrence, Morioka, Saief, Dauda, Musona. Anderlecht was al uitgeschakeld en speelde met een ploeg die wellicht zelfs op training nog nooit had samengespeeld. En Trnava, tja. Dat paars-wit tegen dié ploeg kopje onder is gegaan in Slovakije, is triest. Trnava kon bij winst nog dromen van de volgende ronde van de Europa League. Na deze 0-0 zal dat niet gebeuren. De neutrale Europese toeschouwer mag paars-wit dit seizoen toch voor iets dankbaar zijn.

Over de match zelf kunnen we kort zijn. Anderlecht was beter dan Trnava. Het veld was verschrikkelijk – dat belooft voor zondag tegen Racing Genk. Dauda schoot op de paal, Musona trapte twee gaten in de lucht en Morioka miste de beste kans. Het belangrijkste: paars-wit hield op het eerste zicht geen nieuwe blessures over aan het veld of de schoppen van de bezoekers om Slovakije. Al deed Appiah zijn best om ook dat te voorkomen door ploegmaat Saief onderuit te schoffelen. Zonder erg.

Een match die er nooit één was om snel te vergeten dus. Maar, zou Hein zeggen: jammer van de coëfficiënt.