Cech laat toekomst nog in het ongewisse: "Een maand alles laten bezinken"

30 mei 2019

08u11

Arsenal-doelman Petr Cech zette gisteren een punt achter zijn loopbaan. "Dat doe ik zonder spijt. Ik kan zeggen dat ik alles gegeven heb en mag tevreden terugblikken", verklaarde de 37-jarige Tsjech in tranen.

Volgens de Engelse media gaat Cech nu opnieuw aan de slag bij Chelsea, waar hij van 2004 tot 2015 onder de lat stond. De 124-voudige international zou er deel gaan uitmaken van de technische staf, wellicht als sportief directeur. Cech ontkent dat. "Tot 30 juni ben ik speler van Arsenal en tot dan neem ik geen beslissing. Ik gun mezelf nog een maand de tijd om alles te laten bezinken en goed over mijn toekomt na te denken."

In zijn laatste wedstrijd kon Cech niet voorkomen dat Arsenal in de finale van de Europa League een 4-1-nederlaag leed tegen Chelsea. Cech won de Europa League wel in 2013, toen met Chelsea. Een jaar voordien had hij met Chelsea ook de Champions League gewonnen. Daarnaast staan er vier Engelse landstitels (2005, 2006, 2010, 2015), vijf FA Cups (2007, 2009, 2010, 2012, 2017), drie League Cups (2005, 2007, 2015) en vier Engelse Super Cups (2005, 2009, 2015, 2017) op zijn palmares.