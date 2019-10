Casteels - op de rand van terugkeer bij Wolfsburg - blikt vooruit naar match tegen Gent: “Het wordt oppassen voor ons” DMM

22 oktober 2019

13u11 0 Europa League Koen Casteels is na zijn kuitbeenblessure bijna terug bij Wolfsburg. De Rode Duivel moet komende donderdag het Europa League-duel tegen AA Gent nog aan zich laten voorbijgaan, maar blikte wel al eens vooruit. “Gent heeft met de terugkeer van Depoitre een sterke spits.”

Na een barst in zijn kuitbeen is Koen Casteels bijna terug van weggeweest bij VFL Wolfsburg. De leider in de Bundesliga moest zijn doelman sinds begin september missen, maar de Rode Duivel heeft er goeie hoop op om binnen een tweetal weken terug te keren. “Ik train weer op het veld, nog niet altijd met de ploeg. Al hoop ik over twee weken weer aan te sluiten.”

De heenmatch tegen Gent in de Europa League haalt onze landgenoot dus niet. De terugmatch wellicht wel. “Gent heeft met Depoitre een stevige spits die de bal goed vasthoudt. Ze hebben snelle spelers errond die de diepte zoeken. We zullen daar voor moeten oppassen. Toch denk ik dat wij genoeg kwaliteit hebben om het Gent moeilijk te maken. We zullen dus ons eigen spel spelen.”

“Voor mij is het natuurlijk leuk dat onze ploeg in België speelt. Er gaan vrienden en familie in stadion te zijn, ze hebben kaarten gevraagd, maar ik ga ermee om alsof het een gewone wedstrijd is. Ik denk wel dat het niveau van het Belgische voetbal de laatste jaren serieus om hoog is gegaan. Dat zie je bijvoorbeeld aan Club Brugge en Racing Genk in de Champions League. Ze spelen niet gewoon mee, maar beginnen ook effectief punten te halen.”