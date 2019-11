Bus met supporters van AA Gent aangevallen in Saint-Étienne XC/TLB

28 november 2019

De Ultras van Saint-Étienne hebben hun slechte reputatie alle eer aan gedaan voor aanvang van het Europa League-duel met AA Gent. De Franse fans gooiden een ruit in van een bus die Buffalo-fans naar het stadion bracht, zo meldt een supporter van AA Gent. De Oost-Vlaamse club waarschuwde zijn supporters eerder al voor gevaarlijke situaties in de Franse stad.

AA Gent heeft de leidersplaats in groep I stevig in handen, na de 1-3-stuntzege op het veld van Wolfsburg. De Buffalo’s hebben aan een gelijkspel in Saint-Étienne genoeg om door te stoten naar de zestiende finales, bij een zege is het groepswinnaar. Zelfs bij een nederlaag kan AA Gent al een ticket pakken voor de 1/16de finales, op voorwaarde dat Olexandrija niet wint tegen Wolfsburg. U kunt de wedstrijd HIER live volgen.