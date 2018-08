Buffalo's bibberen even tegen Jagiellonia, maar knokken zich in slotfase naar play-offs RN/LPB

16 augustus 2018

22u10 7 KAA Gent GNT GNT 3 einde 1 JBI JBI Jagiellonia Bialystok Europa League Flink wat potentie, maar toch nog fragiel. Naar dat beeld kwalificeerde AA Gent zich ten koste van Jagiellonia Bialystok voor de play-offs van de Europa League, waarin volgende week al Bordeaux wacht.

Wat blijft AA Gent toch een vreemd team. Voor de rust toonden de Buffalo's een halfuur lang dat ze veel voetbalpotentie in huis hebben, maar daarna brachten ze zichzelf toch weer in de problemen. Naar het einde toe kon het elftal met inbreng van wat frisse krachten plots toch weer meer en werd het verschil maken. Maar de conclusie blijft voorlopig dat AA Gent geen constante in zijn prestaties krijgt, ook niet ín een wedstrijd. Tegen Bordeaux zal het allemaal nog een stuk beter moeten, als Gent de groepsfase van de Europa League wil halen.

Jagiellonia Bialystok ontpopte zich vorige week tot een counterploeg, maar in de Ghelamco Arena eisten de Polen bij de aftrap meteen de bal op. Het was Gent dat rustig in de organisatie bleef en zijn momenten koos in de omschakeling. Lovre Kalinic bleef er kalm bij, want tot doelgevaar leidde de flukse Poolse start niet. Kalinic was overigens het enige nieuwe gezicht in het team dat vorige week met 0-1 won in Polen. Verder vertrouwde Yves Vanderhaeghe op de tien veldspelers die de buit in Bialystok al half binnenhaalden.

Na tien minuten vonden de Buffalo's het welletjes. Onder impuls van Verstraete en Odjidja namen zij de bal over. Dat leidde al snel tot succes. Dompé dolde al voor de derde keer met Guilherme - een Braziliaan van wie enkel de naam aan het grootste voetballand ter wereld deed denken - en plaatste een gemeten voorzet op Andrijasevic, die de bal perfect op het hoofd van Awoniyi verlengde. De Nigeriaanse huurling van Liverpool knikte zijn eerste voor AA Gent tegen de touwen. Een goal van knappe makelij, die het laatste greintje spanning leek weg te halen. Of dat zou toch gemoéten hebben.

Gent ging bevrijd voetballen. Met een splijtende pas zette Odjidja Awoniyi al snel op weg naar een tweede doelpunt, maar de Nigeriaan talmde iets te lang. Gent voetbalde een halfuur lang met veel vertrouwen. Odjidja won al zijn duels en zette de lijnen uit, Andrijasevic lijkt zijn snelheid van handelen deze zomer flink te hebben opgekrikt en Foket zorgt met zijn raids weer voor veel dreiging vanop de rechterflank. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar met de rust in zicht loste AA Gent zijn grip op de wedstrijd, zonder dat daar een aanwijsbare reden voor was. De Poolse coach Mamrot moet zijn kans geroken hebben, want hij bracht met Sheridan nog voor de rust een bijkomende spits voor een middenvelder. Bezjak en Pospisil gingen hun kans, zonder Kalinic echt te bedreigen.

Gent leek zich na de rust te herpakken. Andrijasevic en Chakvetadze gingen hun kans op doel, vooral op het schot van de jonge Georgiër moest doelman Kelemen zijn kunnen tonen. Maar even voor het uur bracht AA Gent zijn riante positie zelf aan het wankelen. Kalinic speelde wat onbezonnen Verstraete aan, die balverlies leed met grote gevolgen. Pospisil liet het geschenk niet liggen en bracht Jagiellonia weer in de wedstrijd. De positieve zaken van voor de rust ten spijt, bleek toch weer dat dit AA Gent mentaal nog altijd een fragiele ploeg is. We zagen kopjes naar beneden gaan, het lef en durf aan de bal van voor de rust was weer helemaal weg. Awoniyi dwong Kelemen nog wel tot een goeie redding, maar aan de overkant voorkwam Kalinic een rampscenario op twee pogingen van Bezjak. Pas met de inbreng van Yaremchuk kantelde het pleit in Gents voordeel. Eerst trof de Oekraïner nog de deklat, maar daarna stelde hij de kwalificatie veilig. Naar goeie gewoonte maakte Jonathan David de klus helemaal af.

