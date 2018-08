Boyata haalt Europa League-groepsfase met Celtic, Badibanga sneuvelt met Sheriff Tiraspol Redactie

31 augustus 2018

00u04

Bron: Belga 0 Europa League Rode Duivel Dedryck Boyata heeft zich met zijn Schotse club Celtic Glasgow geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Tegen het Litouwse Suduva werd het in de terugwedstrijd van de play-offronde 3-0.

Boyata, die de afgelopen weken enorm veel kritiek kreeg van zijn eigen fans omdat hij een selectie weigerde wegens transferperikelen, speelde de hele wedstrijd bij Celtic. De heenwedstrijd was op 1-1 geëindigd, maar in eigen huis waren de Schotten een maatje te sterk. Griffiths (27.) opende de score, gevolgd door Mcgregor (53.) en Ajer (61.).

Timothy Castagne heeft met Atalanta de groepsfase niet overleefd. Onze landgenoot speelde de hele wedstrijd tegen Kopenhagen, waarin het net als in de heenmatch na 90 minuten nog 0-0 stond. Ook in de verlengingen werd niet gescoord, en in de daaropvolgende strafschoppen toonde FC Kopenhagen zich met 4-3 het sterkste. Castagne liep een hoofdwonde op en speelde lang met een verband.

Bij Sheriff Tiraspol speelde ook Ziguy Badibanga de hele wedstrijd, maar ook hij werd uitgeschakeld. Het Azerbeidzjaanse Qarabag was met 3-0 te sterk, nadat het ook de heenwedstrijd al met 0-1 had gewonnen. De doelpunten waren donderdag afkomstig van Medvedev (9.), Guerrier (42.) en Ozobic (55.).

Voor de eerste keer heeft een Luxemburgse club zich geplaatst voor de reguliere fase van een Europese voetbalcompetitie. Dudelange, een stadje van 20.000 inwoners, won eerst al de heenwedstrijd tegen het Roemeense Cluj met 2-0, en ging donderdag winnen in Roemenië met 2-3. In 2005 werd Dudelange al de eerste Luxemburgse club in de tweede voorronde van de Champions League.

Bij de grote clubs in de laatste voorronde wist het Turkse Besiktas zich na een 3-0 zege tegen Partizan Belgrado te plaatsen, het Russische Zenit gaat door ondanks een 2-1 nederlaag bij het Deense Molde. Het Burnley van de geblesseerde Steven Defour is uitgeschakeld na een 1-1 gelijkspel tegen Olympiakos, dat de heenwedstrijd al met 3-1 won.