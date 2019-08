Bölöni zag eenrichtingsverkeer bij de scheidsrechter: “Als er iets gebeurde, was het altijd in hun voordeel” Redactie

30 augustus 2019

00u44

Bron: Belga 0 Europa League Zichtbaar terneergeslagen stond Antwerp-coach Laszlo Bölöni na de met 1-4 verloren wedstrijd tegen AZ de pers te woord in de catacomben van het Koning Boudewijnstadion. "De scheidsrechter zag alles maar in één richting", bekende de Roemeen.

"Bij die eerste fout van Mbokani weet ik niet of dat wel geel is, net zoals bij de eerste kaart voor Didier Lamkel Zé. Dan was er nog die actie van Alexis De Sart in de zestien waarvoor geen strafschop gegeven werd, al moet ik toegeven dat ik daarvan de beelden nog niet gezien heb. Als er iets gebeurde, was het altijd in hun voordeel. Dat beïnvloedde het hele wedstrijdverloop. Jammer, want we hadden ons hier zeker kunnen plaatsen. De gelijkmaker viel pas in de negentigste minuut, daarna hebben we het nog een tijdje volgehouden in de verlengingen. Iedereen op het terrein heeft alles gegeven."

Na de 1-4 van AZ kookten de potjes helemaal over, zowel op als naast het terrein, en moest de wedstrijd zelfs een tijdlang stilgelegd worden omdat een deel van de harde kern van The Great Old ermee dreigde het veld te bestormen. De Griekse ref vreesde voor de veiligheid van de spelers in die broeierige atmosfeer. "Je moet die fans ook begrijpen, ze zijn gefrustreerd. Uiteindelijk zijn ze niet het veld opgestormd. Ik ben de laatste die ons publiek zal beschuldigen. De kwalificatie had fantastisch geweest voor hen."

Uiteindelijk schoot Antwerp zichzelf in de voeten met de domme rode kaarten voor Dieumerci Mbokani en Didier Lamkel Zé, in een wedstrijd die het met elf tegen elf altijd gewonnen had. Dat brengt het totaal in de vier voorrondewedstrijden op vier, in de eerdere wedstrijden werden ook Abdoulaye Seck en Aurélio Buta al uitgesloten. "Buta, Seck en Lamkel Zé speelden nooit eerder Europees en moeten leren. Emoties mogen geen excuus zijn voor die uitsluitingen: het zijn allemaal profs en ze kennen de reglementen. Globaal gezien ben ik tevreden over onze campagne: we verliezen daarin geen enkele wedstrijd, enkel in de verlengingen.”