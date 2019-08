Bölöni met Antwerp voor eerste Europese wedstrijd in 22 jaar: “8-0 zal voldoende zijn" LPB

07 augustus 2019

20u16

Bron: Belga 0 Europa League Antwerp staat donderdagavond (19u30) in het Koning Boudewijnstadion voor zijn eerste Europese wedstrijd in 22 jaar. In de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Europa League is het Tsjechische Viktoria Plzen de tegenstander.

“Dit was onze droom”, zei Antwerp-coach Laszlo Bölöni tijdens het traditionele persmoment daags voor de wedstrijd. “Ik ben hier heel blij mee. Dit was ook de droom van de supporters, die ons altijd maar blijven steunen. Het is de vrucht van het talent van mijn spelers, hun inspanningen en de inspanningen van de club. Hier begint een nieuw avontuur voor ons.”

Bölöni beleefde in het verleden als speler en als coach Europese hoogdagen en heeft er zin in, zo bleek uit enkele kwinkslagen die de Roemeen gaf. “Wat ik over Plzen weet? Dat ze een goeie ploeg en lekker bier hebben”, grapte hij. “Dat weet ik al lang. Destijds in Roemenië konden we af en toe onder tafel wat Tsjechisch bier kopen en dat smaakte zo lekker, veel beter dan het bier dat we hadden in Roemenië. Hoeveel keer we moeten scoren voor een goeie uitgangspositie? Ik denk dat 8-0 wel voldoende zal zijn. Even serieus nu: dit is een goeie tegenstander, het zal heel wat moeilijker worden dan onze eerste twee wedstrijden in de Jupiler Pro League. Op Olympiakos verloor Viktoria met zware 4-0-cijfers, maar bij de rust was het wel nog 0-0.”

Die zes op zes in de competitie zorgt wel voor vertrouwen bij de Great Old, ook al moeten ze uitwijken naar Brussel. Bölöni wil niets aan het toeval overlaten en trainde twee dagen op rij in het nationale stadion. “Zoals altijd willen we van onze eigen sterkte uitgaan en dan kleine aanpassingen doen in functie van de tegenstander. Het blijft wel spijtig dat we niet in ons eigen stadion kunnen spelen, waar we ons thuis voelen. Deze verplaatsing is geen grote handicap, maar dit is toch niet ons stadion. Hopelijk zorgen onze fans voor veel sfeer.”