Bolingoli stoot door met Rapid Wenen, AC Milan gaat eruit na dramatische slotfase, Celtic kruipt door oog van naald GVS/LPB

13 december 2018

23u25

Bron: Belga 0 Europa League Boli Bolingoli-Mbombo heeft zich met Rapid Wenen geplaatst voor de zestiende finales van de Europa League. De Oostenrijkse club boekte op de slotspeeldag in groep G een 1-0-overwinning tegen Rangers in een rechtstreeks duel om de kwalificatie.

Invaller Ljubicic (84.) scoorde het verlossende doelpunt helemaal in de slotfase. Bolingoli-Mbombo maakte in het Allianz Stadion in Wenen de partij vol tegen de club van coach Steven Gerrard. Rapid Wenen (8 ptn) stoot door samen met Villareal (10 ptn), dat zich van groepswinst verzekerde met een 2-0-thuiszege tegen Spartak Moskou. Rangers (7 ptn) en Spartak (5 ptn) strandden op een zucht van de knock-outfase.

In groep K slaagde Rennes er op de valreep in om zich bij de laatste 32 te scharen. De Franse club vocht daarvoor een rechtstreeks duel uit met Astana, dat genoeg had aan een gelijkspel. Rennes won echter met 2-0 dankzij doelpunten van Sarr (66. en 73.), nadat Bourigeaud een strafschop had gemist. Daardoor wipt Rennes (9 ptn), dat begin december nog coach Lamouchi op de keien zette, over Astana (8 ptn) naar de tweede plaats. Dinamo Kiev (11 ptn) was al zeker van groepswinst en gunde Jablonec (5 ptn) zijn eerste Europese zege.

Chelsea leed op de slotspeeldag zijn eerste puntenverlies in deze Europa League. De Blues waren al geplaatst en konden zonder sterkhouders zoals Eden Hazard afzakken naar Boedapest. Daar geraakte Chelsea na een perfecte 15 op 15 niet voorbij Vidi (2-2). Dat volstond niet voor de Hongaren de groepsfase te overleven. BATE Borisov ging met 1-3 winnen op bezoek bij PAOK Thessaloniki en verzekerde zich zo alsnog van de volgende ronde. Chelsea (16 ptn) en BATE (9 ptn) stoten, Vidi (7 ptn) en PAOK (3 ptn) liggen eruit.

Lazio was in poule H al helemaal zeker van de volgende ronde. Daarom kreeg Silvio Proto nogmaals zijn kans tussen de palen. Opnieuw zonder succes want de Romeinen gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Eintracht Frankfurt, dat zo de groepsfase afsluit met 18 op 18.

Celtic kroop in groep B door het oog van de naald. De ‘Bhoys’ hadden op Celtic Park genoeg aan een gelijkspel tegen Salzburg, maar gingen zonder de geblesseerde Dedryck Boyata met 1-2 onderuit. Ondanks de aanmoedigingen van het enthousiaste thuispubliek, had Salzburg het betere van het spel. Dabbur en Gulbrandsen scoorden na rust voor de Oostenrijkers. Verder dan de aansluitingstreffer van Ntcham kwam Celtic niet, maar het kreeg hulp uit Noorwegen. Concurrent RB Leipzig leidde lange tijd met 1-0 tegen Rosenborg, maar incasseerde in de slotminuten de gelijkmaker. Daardoor behield Celtic ondanks de nederlaag de tweede plaats. Met negen punten gaan de Schotten samen met Salzburg (18) door naar de zestiende finales. Leipzig (7) en Rosenborg (1) zijn uitgeschakeld.

Voor AC Milan zit het verhaal in de Europa League erop. De ‘rossoneri’ gingen met 3-1 onderuit bij het Griekse Olympiakos, dat daardoor in extremis nog over Milan naar de tweede plek klimt in poule F. Beide clubs haalden 10 punten en de onderlinge duels eindigden telkens op 3-1, waardoor het doelpuntensaldo uitsluitsel gaf. Daarin deed Olympiakos (+5) het net iets beter dan Milan (+3). Alle doelpunten vielen in het laatste halfuur. Op het uur zorgde Pape Abou Cisse voor 1-0. Zapata was tien minuten later met een eigen doelpunt verantwoordelijk voor de 2-0. De Colombiaan herstelde zijn fout een minuut later. Met 2-1 was AC Milan zeker van Europese overwintering. Nota bene aanvoerder Ignazio Abate leidde de fatale strafschop in. Hij trok een Griek naar de grond. Fortounis schoot Olympiakos naar de laatste 32.

In groep C was Zenit Sint-Petersburg al zeker van een plaats bij de laatste 32 en groepswinst. De Russen gingen in Praag op bezoek bij Slavia, dat mits een zege altijd geplaatst was voor de zestiende finales. Slavia deed wat het moest doen en klopte Zenit met 2-0. Bordeaux ging met 0-1 winnen in Kopenhagen, maar dat mocht niet meer baten.