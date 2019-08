Bolat heeft leuke herinneringen aan AZ, de volgende tegenstander van Antwerp in Europa

Europa League

Antwerp plaatste zich gisteren met veel moeite voor de laatste voorronde van de Europa League. ‘The Great Old’ kroop door het oog van de naald in het Tsjechische Plzen: 2-1-verlies, Antwerp won de heenmatch met 1-0. In de play-offronde komen Mbokani en co uit tegen AZ, een team waar Sinan Bolat leuke herinneringen aan heeft.