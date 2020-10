Bittere pil voor Charleroi: efficiënt Lech Poznan verpest Europa League-droom van Carolo's TLB

01 oktober 2020

20u51 10 Charleroi CHA CHA 1 einde 2 POZ POZ Lech Poznan Europa League Charleroi is er niet in geslaagd om voor het eerst de groepsfase van de Europa League te bereiken. De Carolo’s gingen op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Lech Poznan in de laatste voorronde.

Belhocine bracht met Nicholson een tweede spits aan de aftrap en Charleroi begon ook met initiatief. Fall en de Jamaicaan konden voor gevaar zorgen, maar ze mikten allebei naast. Dat deed Ramirez ook aan de overkant, maar omdat zijn schot afweek op Willems, kwamen de Polen op 0-1. Met een gelukje en net dat ontbrak voor Charleroi. Gholizadeh kopte van dichtbij op de paal en Fall plaatste de bal over. Charleroi drukte door met de rust in zicht, maar het doelpunt viel opnieuw aan de overkant. Puchacz mikte de bal goed in de hoek, Penneteau had meer kunnen doen. Lesje in efficiëntie: 0-2.

Charleroi kwam scherp uit de kleedkamer en al snel versierde Fall een strafschop. Een unieke kans op de aansluitingstreffer, maar Rezaei miste. Pijnlijk voor de Carolo’s, maar de mannen van Belhocine toonden mentale veerkracht. Met een heerlijk passje kon Gholizadeh Fall alleen voor doel zetten en de winger zorgde voor 1-2. Charleroi drukte daarna ook door, zeker toen Satka zijn tweede geel pakte. Charleroi kon nog dreigen via Rezaei en Dessoleil. De verdediger kwam nog heel dicht bij de 2-2, maar zijn kopbal viel op de lat. Verder dan die kans kwam Charleroi niet meer. Weg Europa League-droom.

