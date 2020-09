Belhocine is tevreden met kwalificatie: “Gebrek aan ervaring gecompenseerd met onze kwaliteiten” Redactie

24 september 2020

23u08

Bron: Belga 0 Europa League Charleroi staat op een wedstrijd van de poulefase in de Europa League. De Zebra's versloegen het Servische Partizan Belgrado na verlengingen met 2-1. Karim Belhocine was tevreden maar waarschuwde dat het werk nog maar half gedaan is.

"Ik moet mijn jongens feliciteren. Ze hadden toch wat minder ervaring maar we zijn door. We hebben dat gebrek aan ervaring gecompenseerd met onze kwaliteiten", reageerde de coach. "Ik ben tevreden dat we geplaatst zijn. We hebben heel veel energie getoond. Maar we zijn nog maar in de helft van onze twee Europese matchen."

Volgende donderdag wacht in eigen stadion het Poolse Lech Poznan. "We zullen goed moeten herstellen", keek hij al vooruit. "Als we volgende week winnen, kunnen we geschiedenis schrijven voor Sporting. Als je in de kleedkamer zou zitten met de jongens, elke dag met hen zou zijn, dan zou je begrijpen dat zij het verdienen.”

Lees ook:

Charleroi stap dichter bij groepsfase Europa League: Carolo’s rekenen na verlengingen af met Partizan